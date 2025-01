În anul 2023 s-a aflat că Mihai Mitoșeru e singur la 4 ani de la divorțul de Noemi. Timpul a trecut, iar acum, în 2025, prezenta spus că nu se grăbește să ajungă din nou la altar, dar, în schimb, există cineva în viața lui.

Mihai Mitoșeru a declarat că are o relație cu o româncă stabilită la Roma, așa că obișnuiește să meargă în Italia, la partenera lui. Întrebat cum s-au cunoscut, nu și-a dorit să dezvăluie mai multe despre relația lor, negând că au vorbit pentru prima dată pe rețelele de socializare, scrie Spynews.

Cei doi ar fi împreună de câteva luni. „Pe cuvânt că mă duc (n.r. la Roma). E frumoasă, nu (n.r. nu s-au cunoscut pe rețelele de socializare). Nu intrăm în amănunte”, a declarat Mihai Mitoșeru, la Știrile Antena Stars, prezentate de Geanina Ilieș și Marius Niță.

Până la acest moment, Mihai Mitoșeru nu a postat imagini cu noua lui iubită, nici nu s-a afișat la vreun eveniment monden cu ea.

Mihai Mitoșeru spera se împace cu Noemi

După 13 ani de relație, Mihai Mitoșeru și Noemi s-au separat din cauza discuțiilor și certurilor aprinse pe care le-au avut în ultimul an. În urmă cu mai bine de doi ani, întrebat despre o eventuală căsătorie, prezentatorul de televiziune a spus: „Eu zic că ăia 13 ani foarte buni înseamnă într-o relație mai mult decât orice.

Și atunci eu am fost fericit, adică nu îmi pare rău deloc. Îmi pare rău că dacă atunci aveam mintea de acum, în ultimul an nu mai făceam greșeli. Nu trebuia să fac greșelile pe care le-am făcut, a fost și urât. Măcar am bunul-simț să recunosc”.

Și a continuat: „Se poate o relație să se termine la notar. Te duci, te pupi, te iei în brațe, să și plângi, nu imediat să te afișezi cu alta, ea cu altul. Nu le înțeleg pe astea. Nu mă refer la nimeni în mod special, mă refer la oricine, cunoscut sau necunoscut”.

„Doamna încă mă vede Bau-Bau, mă vede cu alți ochi și nu e bine. Dar eu i-am spus că am greșit, i-am explicat că m-am schimbat, dar ea nu vrea să mă creadă. Eu m-aș mai întoarce. Doamna nu știu dacă mai vrea. Dar nici n-am găsit o altă fată cu care să pot să cred că vreau mai mult. Cred că e de la căpățână, aici se pune un stop”, spunea el pentru Cancan. Acum, Mihai Mitoșeru a uitat-o pe fosta soție și are o nouă relație.

