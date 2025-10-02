Minodora a trecut printr-o transformare spectaculoasă și a reușit să slăbească nu mai puțin de 40 de kilograme.

„Mulțumesc, Doamne, că am reușit să scap de 40 de kg! Nu a fost ușor, nu este ușor!”, și-a început vedeta mesajul.

Artista a dezvăluit că în anul 2017 a trecut printr-o operație de micșorare a stomacului. „Am făcut operația de stomac în anul 2017, dar și cu operația făcută te reîngrași dacă nu ești atentă! În poza din dreapta aveam 98 de kg!”, a fost mesajul transmis de Minodora, în mediul online.

Minodora spune că mănâncă orice poftește și nu își refuză absolut nicio plăcere culinară. Cu toate astea, există câteva reguli de care ține cont.

„Mănânc absolut orice dar în cantități mici. Niciodată nu mănânc până mi se umflă stomacul. Nu mai am senzația asta de preaplin de mulți ani de zile. Nu mă culc mâncată. Mănânc cu 4 – 5 ore înainte de culcare. Când nu am concerte, eu la 22:30 sunt în pat, dorm. Ultima masă e pe la șapte. Cu trei ore jumătate înainte să dorm nu mai pun nimic în stomac.”, a declarat Minodora.

Minodora și soțul ei Liviu au împlinit 21 de ani de relație, una dintre cele mai admirate și solide. Artista a dezvăluit recent care este secretul căsniciei sale și ce înseamnă soțul pentru ea.

„Țin foarte mult la Papi, este foarte important pentru mine, este echilibrul meu, pentru că el e mai pașnic, e diplomat, îmi spune și mie să fiu mai diplomată. Întotdeauna pe dreptatea mea pierd. Cu răbdarea treci marea! Îl iubesc mult pe Papi! Noi ne iubim ca în prima zi! Există aceleași sentimente, îl iubesc la fel de mult, îl pup la fel de mult”, a declarat Minodora, la Viața fără filtru.

