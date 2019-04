„În ultimii patru ani am reușit să îmi construesc un business sănătos în această industrie. Am acum un atelier bine pus la punct, o echipă completă și suntem pregătiți de primul magazin Mirela Shop aici în Dubai, pe care-l voi inaugura la toamnă. Am lansat și site-ul , care va avea și un magazin online, astfel că vom avea posibilitatea să livrăm în toată lumea. La anul mă gândesc serios la un magazin în Spania, cel mai probabil la Marbella”, spune Mirela Popa.

Noua colecție se reamarcă prin piese versatile, realizate din materiale fine și ușoare, ideale de a fi purtate în vacanțe sau în zilele toride din timpul verii de la Dubai. Pe de o parte predomină imprimeurile florale și cele de tip animal-print, iar, pentru serile de party, Mirela Popa a folosit paietele negre, argintii și roșii pentru a crea rochii strălucitoare și memorabile.

