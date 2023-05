„Nu e mama mea în culise. Am emoții înainte de fiecare prezentare și avem cu toții de fiecare dată, la fiecare prezentare. De mică sunt în zona asta și inclusiv acum mă implic în tot ce înseamnă acest brand. Doar că acum este altceva, că am mai crescut și mă iau mai mult în serios”, a povestit amuzată Maria Panait pentru Ego.

„Am terminat ASE-ul, mă ocup și de partea financiară, mă ocup și de creație, vreau să-mi dezvolt și linia mea de haine. Deocamdată sunt împărțită în mai multe direcții ca să zic așa”, mai spune Maria pentru sursa citată.

Maria Panait vrea să păstreze aceeași linie pe care a creionat-o mama ei și să nu se ducă în zona de mass market, ci să rămână la haute couture.

„De mass-market sau de fast fashion în niciun caz. Aș schimba doar target market. M-aș duce către tineret. Nici în zona de masculin nu m-aș duce.

Nu m-a atras niciodată. Nu știu de ce, că doar am prieteni care mă întreabă de ce nu facem și pentru bărbați. Nu am tragere, nu sunt atrasă, nu sunt făcută pentru asta. Am început să învăț să fac și tipare. E mai greu decât credeam, dar mă descurc.

Nu am învățat deocamdată în programe, deocamdată încă se fac tipare de mână și cred că o să mai dureze până o să trecem la cele digitale. Pentru că nu e chiar atât de simplu în cazul nostru. Noi nu suntem ca și structuri, nu suntem după niște măsurători standard și nu cred că se va trece repede total pe chestia asta, pe tiparele făcute pe calculator”, a încheiat fiica Lizei Panait.

