Cum arată și cu ce se ocupă soția lui Marcel Pavel. Imagini rare cu Violeta Șmîșleaeva

Marcel Pavel a publicat imagini rare alături de soția sa, Violeta Șmîșleaeva, cu ocazia aniversării acesteia. Artistul i-a transmis un mesaj emoționant femeii care îi este alături de peste trei decenii, iar postarea a atras numeroase reacții din partea admiratorilor.

Soția lui Marcel Pavel (4)Icon photoVEZI GALERIA  FOTOPOZA 1 / 22

Mesajul transmis de artist de ziua soției sale

Marcel Pavel, care publică destul de rar imagini de familie, i-a dedicat soției sale un mesaj amplu în care și-a exprimat recunoștința și admirația.

„La mulți ani, iubita mea soție! Astăzi sărbătorești nu doar ziua în care ai venit pe lume, ci și imensa binecuvântare de a te avea alături. Îți admir bunătatea, delicatețea, puterea, răbdarea și felul unic în care reușești să păstrezi echilibrul familiei noastre! Ești sprijinul meu, inspirația mea și omul care îmi face viața mai frumoasă prin simpla sa prezență. Îți mulțumesc pentru dragostea pe care mi-o oferi, pentru zâmbetele care îmi înseninează sufletul și pentru toate momentele minunate pe care le construim împreună. Fiecare clipă petrecută lângă tine îmi amintește cât de norocos sunt. Îți doresc sănătate, fericire, împliniri și să ai parte de tot ce este mai frumos pe lume. Să rămâi mereu la fel de luminoasă, elegantă, inteligentă și iubitoare. Meriți tot respectul, admirația și dragostea mea, astăzi și în fiecare zi.

La mulți ani, scumpa mea soție! Te iubesc din toată inima și îți mulțumesc că faci din viața mea o poveste atât de frumoasă”, a scris Marcel Pavel pe Facebook.

Ulterior, artistul a revenit cu o nouă fotografie și le-a mulțumit urmăritorilor, în numele Violetei, pentru mesajele și urările primite.

Cum a început povestea lor de dragoste

Deși astăzi sunt împreună de peste trei decenii, Violeta Șmîșleaeva a mărturisit în trecut că relația cu Marcel Pavel nu a început cu o dragoste la prima vedere. Fosta balerină a povestit că l-a cunoscut pe artist în anul 1992, într-o perioadă marcată de schimbări importante în viața sa.

„L-am cunoscut în 1992. Și atunci trăiam vremuri tulburi, cu multe schimbări, însă aveam încredere că sunt schimbări în bine! Nu a fost dragoste la prima vedere, nici la a doua, dar Marcel a fost întotdeauna carismatic şi a reuşit să-mi pătrundă în minte şi în inimă. Dar nu, nu mă vedeam lângă el, şi cum aş fi putut spera: eu balerină, el cântăreţ, nu era o combinaţie câştigătoare!”, mărturisea Violeta Șmîșleaeva.

În timp, relația dintre cei doi s-a consolidat, iar astăzi sunt părinții a trei copii: Sasha, Richard și Ioana Iuvenalia.

Secretul unei căsnicii care durează de peste 30 de ani

Într-un interviu acordat anul trecut, Marcel Pavel a vorbit despre valorile care au stat la baza relației sale și despre motivele pentru care căsnicia sa a rezistat atât de mult timp.

„Dacă vreți să mă ascultați, faceți cum vreți. E vorba de încredere, respect reciproc. Iubirea se zice că dispare. Nu dispare niciodată, ea e acolo undeva. Când există iubire în sufletul tău, nu are cum să nu reziste o căsnicie. Dacă dispare iubirea, e o problemă. Obișnuință, apar copiii, problemele sociale care te cuprind, necazurile, dar dacă nu există iubire în sufletul tău, trăiești degeaba cu consoarta sau consortul tău. Iubirea, respectul și încrederea sunt trei elemente foarte importante. Eu spun că da, atât cât am putut, nu spun că sunt vreun sfânt sau vreo icoană. Nu pot să dau sfaturi în acest sens pentru că nu sunt psiholog pe probleme, dar din punctul meu de vedere și al familiei mele, căsnicia mea și a soției mele durează de 34 de ani fără probleme. Nu spun că totul este lapte și miere. Avem trei copii frumoși care au idealuri, am transmis fiecărui copil iubirea pentru artă, pentru muzică, pentru cultură, în general”, a povestit Marcel Pavel în podcastul „Celebru și Părinte”, realizat de Marius Gheorghiu.

Spre deosebire de multe cupluri din showbiz, Marcel Pavel și Violeta Șmîșleaeva au ales să își trăiască povestea de dragoste departe de controverse și expunere excesivă.

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