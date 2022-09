Recent, Laurențiu Duță a anunţat că fiica lui, Lorena, a împlinit 15 ani pe 22 august. „I-am spus «La mulţi ani» de pe scena în care am cântat cu colegii mei de trupă. Şi dacă tot vorbim de trupă, împreună cu ei sărbătorim 22 de ani de când am lansat hitul «Te plac» şi am scos acum o nouă versiune.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 3

După 22 de ani de la lansarea piesei «Te plac» a venit vremea să îi punem o haină nouă. Am păstrat totuşi elemente din varianta originală, dar am adăugat şi sunetele anului 2022. Sperăm că vă place!”, a povestit Laurenţiu Duţă pentru Click.

Pe 2 septembrie, Laurențiu Duță și Ianula împlinesc 29 de ani de când sunt împreună. „Noi suntem din liceu împreună, dar pot să spun că noi ne-am întâlnit dinainte”, a mai povestit Laurenţiu Duţă.

Urmărește-ne pe Google News

GSP.RO VIDEO. Marea greșeală făcută de Ceaușescu în 1989. Ce a aflat cu 11 zile înainte să moară

Playtech.ro Detalii BOMBĂ despre trecutul soției lui George Simion. Secretul amoros pe care îl ascunde Ilinca

Observatornews.ro Pasiunea care aduce profit. Georgescu a cumpărat iarna trecută o pereche de adidaşi cu 1500 de euro. Cât valorează acum

Știrileprotv.ro Cum explică Fane Văncică faptul că a bătut o femeie cu bestialitate. Declarațiile șocante făcute de interlop în fața polițiștilor

FANATIK.RO Cât de bogat este, de fapt, Ion Iliescu la 92 de ani. Cine va moșteni bunurile fostului președinte

Orangesport.ro Pink a dat peste un român într-un hotel şi a început o discuţie incredibilă! "Nu înţelegi, aici nu e ca pe scenă". Artista i-a dat o replică neverosimilă

HOROSCOP Horoscop 2 septembrie 2022. Vărsătorii au ceva de învățat, din păcate prin metoda dură, în legătură cu starea lor de sănătate