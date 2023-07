Theo Rose a plecat câteva zile la mare alături de fiul ei, dar și de părinții ei. Cântăreața arată fabulos în costum de baie, după ce în urmă cu doar o lună a născut. „Corp nou”, a scris vedeta la fotografia postată pe rețelele de socializare. Ea a ales să poarte un costum de baie din nouă piese, cu slip cu talie înaltă și sutien tip bandeau.

Iubita lui Anghel Damian nu are nicio problemă cu felul în care arată și este mulțumită că a scăpat de kilogramele în plus atât de repede. Theo Rose se bucură de mare și de soare, iar mama ei o ajută cu micuțul Sasha Ioan.

Vedeta a ales să meargă într-un resort de lux din Olimp, acolo unde are parte de momente de relaxare, dar și momente frumoase cu fiul ei.

Theo Rose a slăbit 10 kilograme după naștere

Theo Rose a născut pe 14 iunie 2023 un băiețel perfect sănătos, iar ea a reușit să își recapete silueta mai repede decât ar fi crezut.

„Cred că la cezariană, pe masa de operație, am scăpat de 10 kilograme instant. De unde rugăciunile mele erau să răman cu 55 de kilograme, de la 62 am rămas cu 50 în cap!

Nu am avut vergeturi pe timpul sarcinii, doar că după operație am simțit o mâncărime puternică și am așa o pată de vergeturi pe un picior.

Nu mă deranjează, nu am nici o problemă, dar de celulită vreau să scap!“, a mărturisit Theo, într-un InstaStory, potrivit Click!.

Theo are ajutoare în creșterea lui Sasha

Cântăreața are parte de un real ajutor din partea mamei sale, dar și a mamei lui Anghel Damian. Cele două bunici sunt foarte atașate de nepoțelul lor și o ajută pe Theo Rose cu creșterea lui.

„Da, tare asta cu bunicile, e mișto chestia. Dacă-mi zicea mama acum, ce un an, câteva luni: «Vezi că vin și eu câteva zile pe la tine, să stau pe la tine», aș fi zis: ce-ai mă, ce să faci la mine, ai înnebunit? Dar n-ar fi zis ea, că nu suntem genul, tocmai acum, n-am îndrăznit s-o chem, că are și ea curte, casă, bărbat, muncă. Și a venit. Și când a venit, am zis: mamă…

Dar așa trebuie, câte două zile, că dup-aia obosesc și bunicile, trebuie să le dai pauză, că obosesc și ele și cred că se strică treaba. Două zile așa, două nopți să stea bunica cu el, că e odihnită, e fresh, e cutare… Se joacă cu el, îi face băiță, îl pupă. După aia, o trimiți acasă, că se odihnește. Pac, am găsit schema!”, a povestit Theo Rose, pe Instagram.

PUBLICITATE

