Mayra Daria e fata pe care Ilie Dumitrescu o are din căsnicia cu Letiţia, care a durat din 1994 până în 2007. În vârstă de 17 ani, tânăra tocmai ce a absolvit un liceu privat din București, Liceul Cambridge. De la festivitatea de absolvire tatăl ei nu a lipsit, a și felicitat-o în mod public pentru reușita ei.

„Sfârșitul unui capitol foarte important din viață. Felicitări și mult succes în tot ceea ce vrei să faci în viitor, fiica mea dragă!”, a scris Ilie Dumitrescu pe pagina personală de Instagram. El a postat și câteva fotografii de la absolvirea fiicei, Mayra Daria poartă tocă, iar lângă ea are un buchet mare de flori.

„Felicitari! Sa fie sănătoasă și iubită! (…) Felicitări și baftă multă pe mai departe (…) Felicitări ! Sănătate maximă îți doresc ție și familiei tale!”, sunt câteva dintre reacțiile fanilor la pozele lui Ilie Dumitrescu cu unica lui fiică.

Ce carieră vrea să urmeze Mayra Daria

În vârstă de 17 ani, Mayra Daria visează la o carieră de actriță. Și fratele ei mai mare, Toto Dumitrescu, a urmat calea actoriei. În plus, cei doi au și jucat împreună în câteva producții, printre care și serialul „Adela”, de la Antena 1.

„Mayra are 17 ani, e la Școala Cambridge, muncește foarte mult, are rezultate foarte bune la școală. Este foarte serioasă. Îmi seamănă cel mai mult din familie. Muncește mult, vrea să performeze în zona în care se implică și are o mentalitate de învingător. Este slăbiciunea mea și este protejată de toți bărbații din familie, eu și frații ei”, spunea Ilie Dumitrescu anul trecut despre Mayra.

Interviu cu Toto Dumitrescu, băiatul lui Ilie Dumitrescu

L-am întâlnit pe Toto Dumitrescu, care se gândește să plece definitiv din România, la evenimentul de lansare a serialului „Lia – soția soțului meu”, care a debutat la Antena 1 pe 12 ianuarie. După „Adela”, Toto Dumitrescu joacă în serialul „Lia”. Tânărul nu se laudă cu banii pe care îi primește ca actor, însă reușește să se întrețină fără să ceară ajutorul părinților.

Tatăl lui, Ilie Dumitrescu, îl lăuda pe Toto pentru cariera lui. „Cred că latura artistică a moștenit-o de la maică-sa, cel mai probabil. Am investit mult în el, în educația lui, a mers la grădiniță britanică. Este un tânăr frumos, și ceilalți copii ai mei sunt frumoși, dar el strălucește. Și-a ales drumul acesta și mă bucur că a găsit o zonă în care este foarte bun, dă cel mai bun randament, ca să folosesc o expresie din sport”, a declarat Ilie Dumitrescu despre Toto, într-un interviu pentru okmagazine.ro.

„Câștig bani, dar, într-adevăr, poate nu atât de mult pe cât aș câștiga dacă aș fi un om de afaceri sau dacă aș face compromisuri și aș face o meserie care nu e vocațională până la urmă.

Pentru că actoria nu e un job, consider că e totul, mă gândesc numai acolo tot timpul, la personajele pe care le fac sau la pașii pe care trebuie să îi urmez ca să interpretez personajele sau să învăț taina actoriei. E o obsesie, dacă pot să zic asta”, ne-a povestit tânărul actor.

