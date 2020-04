Cum arată viața Alinei Ceușan în izolare: „Simt că muncesc mai mult ca de obicei”

De Andreea Romaniuc Archip,

Bloggerița respectă măsurile impuse de autorități pentru stoparea răspândirii noului Coronavirus, dar nu stă degeaba. Ea își ține comunitatea de fani aproape, fiind foarte activă în mediul online.

„Chiar am făcut un vlog despre asta pe YouTube, îi invit pe cititori să-l urmărească atunci când au juma de oră liberă la cafea… sport, muncă – multă muncă. Eu simt că muncesc mai mult ca de obicei, pentru că am tot timpul din lume acum să creez, să editez, să stau pe research, să filmez… și am multe idei noi, parcă”, a declarat, pentru Libertatea, Alina Ceușan.

Între ședințe online și lectură

Alina Ceușan și-a făcut obiceiul de a sta confortabil în living și de a urmări la Antena 1 peripețiile ei și ale amicei Carmen Grebenișan la Asia Express, emisiune care se difuzează în această seară. Mai mult, blonda și-a mutat întâlnirile online, fie că vorbim de intervenții în diverse emisiuni sau de proiecte.

„Skype-uri, pentru emisiuni și ședinte de business… seara, Asia Express. Seara, înainte de culcare, și dimineața la cafea – citesc reviste, cărți, ce-mi pică-n mână… Încerc să citesc cât pot de mult, mai ales în weekend. Stăm pe terasă… activitate de stat acasă”, ne-a povestit Alina Ceușan.

Foto: Facebook