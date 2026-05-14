Un gadget de uz casnic compact și inovator va fi disponibil în magazinele Lidl din Ungaria de joi, 14 mai.

O mini-mașină de spălat pliabilă, marca CleanMaxx, concepută pentru spălarea rapidă a unei cantități mici de haine.

Un detaliu care atrage atenția? Prețul său, sub 10.000 de forinți, circa 28 de euro, o ofertă care ar putea stârni interesul multor cumpărători.

Mașina de spălat măsoară doar 30×30×30 cm, iar în poziție pliată are o înălțime de 14 cm, ceea ce o face ideală pentru locuințe mici, camere de cămin sau utilizare în timpul călătoriilor.

Capacitatea sa de 9 litri permite spălarea a aproximativ 1 kilogram de haine, fiind destinată în principal pentru textile mici precum lenjerie intimă, șosete, tricouri sau haine de bebeluși.

Aparatul oferă două opțiuni de spălare: un ciclu de 5 minute și unul de 10 minute, urmate de o centrifugare de 3 minute care reduce surplusul de apă din haine. Totuși, aceasta nu asigură uscarea completă a țesăturilor

Deși designul său compact reprezintă un avantaj major, este important de notat că această mașină de spălat nu este potrivită pentru haine voluminoase sau lenjerii de pat, ci un dispozitiv complementar, destinat spălărilor zilnice de mici dimensiuni.

