Fost soție a lui Ștefan Bănică deține o casă cu etaj în comuna Telega, județul Prahova. Andreea Marin a povestit cum a ajuns să cumpere terenul de la munte, dar și ce a impresionat-o la proprietari.

„Am venit în acest sat invitată fiind la masa de Paște a unor prieteni. Am luat masa și am pornit pe drumurile acestea de munte la pas, să dăm burta jos, cum se zice. Pe un copac, scrijelit, așa, un număr de telefon. Mi s-a părut foarte romantic acest lucru. La vremea aceea eram un simplu angajat al televiziunii, deci nici gând să visez pe atunci să îmi construiesc o casă.

O zi după, am sunat, am aflat ca proprietarii erau niște oameni în vârstă, care locuiseră cândva în acest sat. M-am întors după un timp la ei, ne-am plăcut și împreună am căutat soluții și am găsit o soluție pe termen lung. Și uite așa a devenit terenul al meu”, a zis Andreea Marin la Antena Stars.

Andreea Marin: „Tata mi-a zis: «Nu ai bani să faci o casă»”

La vremea respectivă, vedeta a recunoscut că nu stătea foarte bine financiar, însă s-a încăpățânat și a cumpărat terenul. Când și-a sunat tatăl, acesta i-a spus că nu are bani să facă o casă.

„Tata mi-a zis: «Nu ai bani să faci o casă, nici măcar una de lemn», așa cum îmi doream eu, dar ai putea să faci fundația”, își mai amintește Andreea Marin.

Mai mult, vedeta își aduce aminte că în momentul în care a început să facă fundația casei de la Telega, contul ei era gol, însă cu timpul a reușit să-și ducă planul la bun sfârșit.

„De multe ori am ajuns pe zero. De exemplu, în momentul în care am ridicat fundația, în contul meu erau zero lei”, a povestit Andreea Marin.

Casa pe care vedeta o are la munte este construită din lemn și este cu etaj. Andreea Marin a pus mult suflet pentru acest proiect, iar acum se bucură de liniște de fiecare dată când vrea să fugă de agitația din București.

„După niște ani, când totul a fost gata, eram încă singură, încă necăsătorită, am venit în prima seara când totul era gata, m-am așezat pe canapea, pe la 11 și ceva noaptea și mă uitam la fiecare detaliu, la fiecare bârnă din tavan, pentru că am ales până și locurile unde să existe aceste bârne, la fiecare lampă, fiecare pernuță, fiecare draperie, fiecare detaliu’, a mai spus ea.

„Era liniște, verdeață, atmosfera aceea de țara care te duce atât de departe de ceea ce știi tu că există în București. E o altă energie aici. E o energie pozitivă. Te readuce cu picioarele pe pământ, te face să te simți om și din nou întors la rădăcini. Mergând așa de pe o străduță pe altă, am ajuns.

Nu exista nimic construit aici, era o pantă, la stradă gardul era dărăpănat. Plantele crescuseră în dezordine atât de mult încât nu reușeai să vezi bine ce e în partea de jos. Nu reușeai să vezi livada de pruni în adevărată ei frumusețe”, a mai povestit Andreea Marin.

