Claude Senhoreti a atras atenția cu cea mai recentă fotografie distribuită pe contul lui de Instagram, unde are peste 10.000 de urmăritori. El a distribuit o fotografie în care apare alături de Alina Vidican, pe care o și ține în brațe. Au amândoi zâmbetele pe buze și privesc fix către aparatul de fotografiat.

„Voi merge oriunde, atât timp cât este înainte și alături de tine”, a transmis Claude Senhoreti pe contul său de Instagram. Acesta a mai specificat şi că este vorba de „dragoste” şi de „jumătatea lui mai bună”.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 4

Claude Senhoreti o surprinde mereu pe Alina Vidican, de Ziua Îndrăgostiților i-a dăruit un buchet mare de trandafiri. Acesta nu e primul cadou pe care Claude Senhoreti i-l face Alinei Vidican, la nuntă ea a primit o mașină marca Lamborghini în valoare de sute de mii de euro.

Povestea de iubire dintre Alina Vidican și Claude Senhoreti

Alina Vidican și Claude Senhoreti s-au căsătorit în 2021. La cinci ani de la divorțul de Cristi Borcea, vedeta și-a găsit jumătatea. Ea a povestit în emisiunea „La Măruță” cum l-a cunoscut pe afaceristul care i-a devenit soț. „În urmă cu patru ani, ne-am cunoscut la o petrecere. Am fost invitați la același eveniment și așa s-a întâmplat. (…) Nunta a fost minunată, a fost obositor, dar minunat. Am renunțat la numele Vidican, mă va chema Senhoreti”, a spus ea, conform protv.ro.

Recomandări Milițieni de ieri, profesori universitari de azi. În timp ce conducea Poliția din Calafat, făcea și două facultăți în paralel. Au urmat două doctorate

Și Claude Senhoreti a făcut dezvăluiri despre soție, despre mașina de jumătate de milion de euro pe care i-a făcut-o cadou la nuntă. „Am fost binecuvântați să fim împreună, am fost sortiți și este o adevărată plăcere să îmi împart viața cu ea. Nu m-am gândit că mă voi mai căsători în viața asta, dar am întâlnit-o pe ea, era foarte pasionată de mașini, mai ales de curse, și am zis că nu pot să las să treacă o asemenea femeie. (…) Darul meu pentru ea a fost o surpriză, ei îi plăceau foarte mult mașinile și faptul că am putut să îi fac un astfel de cadou m-a făcut fericit, da, este vorba de un Lamborghini alb”, a mai povestit el la PRO TV.

Cine e și cu ce se ocupă soțul Alinei Vidican

Claude Senhoreti are o pasiune costisitoare, e pilot de curse. Pe lângă asta, bărbatul e și fondatorul mai multor companii. E foarte activ în mediul online, pe Facebook a publicat mai multe poze în care apare alături de Alina Vidican. În majoritatea sunt foarte apropiați, semn că sunt foarte îndrăgostiți unul de altul.

Urmărește-ne pe Google News

GSP.RO Ce spune Cristian Tudor Popescu despre divorțul Simonei Halep. „Bine că n-a divorțat Simona de...”

Playtech.ro Gest ŞOC făcut de Camilla în timp ce SEMNA actul prin care a devenit REGINĂ! Nu s-a putut abţine, toţi au observat. FOTO

Observatornews.ro O româncă din Bacău, printre croitoresele de lux ale Reginei Elisabeta a II-a. "Eram verificată de fiecare dată când intrăm în palat"

Știrileprotv.ro Mărturisiri cutremurătoare. Bia Khalifa, detalii șocante despre abuzul suferit în copilărie din partea tatălui ei

FANATIK.RO De ce a râs Mircea Badea de Tudor Chirilă. Imaginile virale cu juratul de la Vocea României

Orangesport.ro Simona Halep, în conflict cu părinţii ei din cauza lui Toni Iuruc. Ce i-au reproşat aceştia. EXCLUSIV

HOROSCOP Horoscop 12 septembrie 2022. Racii se simt prinși între problemele profesionale și cele din familie, deși nu au apărut probleme noi

PUBLICITATE Statistici îngrijorătoare despre RMN, CT și alte proceduri de imagistică, în România