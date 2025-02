Oana Andoni ia o pauză binemeritată și se află în vacanță, lăsând pupitrul știrilor PRO TV în mâinile experimentate ale Andreei Esca. Cunoscută ca fiind una dintre cele mai emblematice prezentatoare din România, Esca a revenit în fața telespectatorilor în weekend, aducând cu ea profesionalismul care a consacrat-o din 1995.

Până la revenirea Oanei Andoni, telespectatorii PRO TV se pot bucura de prezența Andreei Esca la știrile din weekend, un nume sinonim cu profesionalismul și stabilitatea în televiziunea românească.

Înainte de apariția la jurnal, Andreea Esca a petrecut timp prețios alături de cei doi copii ai săi. Vedeta a luat prânzul cu fiica sa, Alexia, la un restaurant cochet, apoi l-a însoțit pe Aris la un meci de padel. Ziua activă a fost completată cu apariția la pupitrul știrilor, unde telespectatorii au remarcat un mic detaliu nou: o schimbare subtilă în coafura sa iconică.

Andreea Esca a apărut cu un nou look la PRO TV

De-a lungul anilor, stilul său de coafură a stârnit numeroase discuții și zvonuri, existând speculații că ar fi fost obligată contractual să păstreze același look. Recent, Andreea Esca a clarificat aceste mituri, numindu-le simple „legende”.

„Era această legendă, cum că am un contract pe care l-am semnat, că sunt obligată să fie acea coafură. Era o … legendă. Pur și simplu așa s-a întâmplat. Eu aveam părul mult mai lung, am fost plecată-by the way, că vorbeam de CNN-am fost plecată în America și cineva de acolo la un moment dat, când m-am dus la un coafor, mi-a spus…

Eu îi spuneam la un moment dat că o să prezint știri în România când o să se deschidă Pro TV și așa mai departe. Și ea mi-a zis: Aa, păi, uite, eu cred că ar trebui atunci să vă tund cumva mai scurt, pentru că e mai mai serios, mai pentru știri, dacă o se prezentați știri. Și pur și simplu așa am ajuns eu cu acea coafură care…”, a dezvăluit Andreea

Duminică, 23 februarie 2025, în timpul unei pauze de la jurnal, prezentatoarea a împărtășit cu fanii săi de pe rețelele sociale imagini cu noua sa coafură – păstrând stilul clasic, dar cu vârfurile aranjate spre exterior, aducând un aer proaspăt și elegant.

