Cum au apărut chef Florin Dumitrescu și soția în vacanța din Italia: „Nu vrem să plecăm de pe plajă!”



În imaginile publicate din vacanță, juratul MasterChef și partenera lui de viață par mai îndrăgostiți ca niciodată, radiind de fericire la malul mării, însă mesajele transmise de aceștia au atras imediat atenția fanilor.

„Nu vrem să plecăm de pe plajă! Aşa că vă anunţăm pe această cale că nu prea ne mai vine să ne întoarcem acasă și luăm în serios posibilitatea să rămânem definitiv aici! Sfaturi de unde putem procura sarmale pentru Crăciun din Sardegna?”, a scris cuplul pe rețelele de socializare.

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Mai mult, vedeta Pro TV a adăugat că locul este atât de special încât ar fi vrut ca momentele petrecute acolo să nu se mai termine: „Într-o lume ideală ar exista un buton de oprit timpul. Aici și acum l-aș fi folosit!”.

După o perioadă extrem de încărcată din punct de vedere profesional, juratul de la Pro TV a simțit nevoia unei deconectări totale. Acesta a fost surprins bucurându-se de atmosfera relaxantă a unei terase de pe plajă, savurând un pahar de vin alb și anunțându-și fanii și colaboratorii că va fi greu de găsit în perioada următoare.

„Au trecut 6 luni de când a început anul și am senzaṭia că au trecut 2 ani. Pun pe pauză (cât se poate, evident) și reiau de luna viitoare. Dacă este vreo urgenṭă sunt de găsit doar pe numărul personal. Până la revedere vă doresc spor la culurgiones (n.r. preparat tradițional din Sardinia)”, a transmis Chef Florin Dumitrescu.

Sărut pasional la apus și apariții elegante

Pe lângă orele de liniște de pe șezlong, cuplul a împărtășit și cadre pline de romantism. Într-una dintre cele mai apreciate fotografii, Florin și Cristina Dumitrescu apar îmbrățișați și se sărută. Soția chef-ului a atras toate privirile cu alegerile sale vestimentare, care îi pun în valoare silueta.

Foto: Instagram

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