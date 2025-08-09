Giulia Anghelescu a postat pe contul de socializare imagini de la Untold 2025, festivalul ei de suflet, așa cum a precizat în mesajul atașat iamginilor. Vedeta a atras privirile cu ținuta lejeră, dar sexy, pe care a purtat-o în prima seară a festivalului.

Vedeta a purtat o pereche de blugi largi și o bluză neagră, iar soțul ei a ales să poarte un tricou și o pereche de blugi de culoare deschisă. Artiștii internaționali care au urcat pe scena principală au electrizat publicul nerăbdător să-i vadă.

„La multi ani, festivalul nostru de suflet!”, a scris Giulia în dreptul imaginilor de pe contul de socializare.

Odată cu participarea în emisiunile „Power Couple România” și „America Express”, ambele difuzate de Antena 1, Vlad Huidu a devenit și el vedetă cunoscută de aproape toată România.

Fratele lui Șerban Huidu și Giulia Anghelescu s-au cunoscut în urmă cu mai bine de 13 ani, iar în anul 2012 au decisă să se căsătorească, în ciuda faptului că la începutul relației niciunul nu credea că lucrurile vor deveni atât de serioase între ei.

„Pe vremea aceea lucram la un post de televiziune. Filmam și ne-am întâlnit pe holuri. Era într-o fustiță roșie, scottish. Îmi plăcea ca apariție, dar nu m-am gândit niciodată că o să ajungem în situația asta”, spunea în trecut Vlad Huidu.Pe 15 iunie 2025, Giulia Anghelescu și Vlad Huidu au împlinit 13 ani de la nuntă.







