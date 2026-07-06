Vedeta a împărtășit cu fanii de pe rețelele de socializare imagini dintr-o după-amiază relaxantă petrecută la piscină, unde a atras toate privirile într-un costum de baie albastru-regal, accesorizat cu o pălărie de paie și ochelari de soare chic.

După ce a respectat tradiția de a merge la biserică în prima parte a zilei, Monica a ales să își petreacă restul duminicii la soare, combinând relaxarea cu lectura.

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„Ce-am făcut cu după-amiaza duminicii mele, după slujba de dimineață”, le-a transmis Monica Bârlădeanu urmăritorilor săi, dezvăluind cum arată weekendul perfect în viziunea ei.

Recomandarea de lectură și inelul creat chiar de Monica Bîrlădeanu

Pe lângă silueta de invidiat, vedeta a profitat de moment pentru a le recomanda fanilor o carte care a captivat-o complet în ultima perioadă și pe care mărturisește că nu o mai poate lăsa din mână. Este vorba despre un roman semnat de Maria Pastourmadzis.

„Maria Pastourmadzis scrie cu atâta talent o poveste atât de înduioșătoare despre iubire încât nu o pot lăsa din mână. A citit-o cineva? Voi ce citiți vacanța asta?”, i-a întrebat actrița pe internauți, deschizând un dialog despre lecturile de vară.

Pe lângă pasiunea pentru lectură, actrița a oferit și un detaliu extrem de interesant legat de bijuteriile pe care le poartă. Într-una dintre imagini, Monica Bârlădeanu a lăsat să se vadă de aproape un inel masiv cu o piatră prețioasă, dezvăluind că accesoriul este o creație proprie.

„Inelul pe care îl tot flutur e un prototip făcut de mânuțele mele acum vreo două săptămâni. Vă povestesc altă dată despre el”, a completat ea.

O relație discretă, devenită căsnicie

Monica Bîrlădeanu și Valeriu Gheorghiță formează unul dintre cele mai cunoscute cupluri din lumea mondenă. Medicul a devenit cunoscut publicului larg în perioada în care a fost coordonatorul Campaniei Naționale de Vaccinare anti-COVID-19, iar relația cu actrița a fost păstrată discretă la început. Ulterior, cei doi s-au căsătorit în cadrul unei ceremonii organizate într-un decor elegant, alături de familie și prieteni apropiați.

Foto: Instagram

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