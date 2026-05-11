Monica Davidescu și Aurelian Temișan i-au fost nași artistei la prima căsnicie, cea cu George Burcea. Relația lor a rămas strânsă chiar și după divorț, iar duminică seara, 10 mai, cei doi actori i-au fost alături interpretei în cea mai frumoasă zi din viața ei.

Monica Davidescu a avut și un mesaj pentru cei doi miri cu care are o relație specială. „Azi e prima lor zi din o lungă și frumoasă căsnicie pe care le-o doresc!

La multi ani fericiți, Andreea și Victor!”, a scris Monica Davidescu pe contul de socializare.

„Se cuvine să mulțumesc din suflet celor trei prietene care astăzi m-au ajutat sa strălucesc la nunta Andreei Balan cu Victor Cornea. Mulțumesc pentru vestimentație prietenei Mary care creează minunat toate ținutele pentru Mary Sten! M-am simțit minunat și…..am putut juca și sârbă langa Nea Marin”, a scris Monica Davidescu pe contul de socializare.

Tortul cu șase etaje, atracția serii la nunta Andreei Bălan cu Victor Cornea

La miezul nopții, unul dintre cele mai așteptate momente ale serii a fost apariția tortului de nuntă ales de Andreea Bălan și Victor Cornea. Desertul impresionant a avut o temă florală și a fost decorat cu numeroase ornamente albe, care s-au potrivit perfect cu decorul elegant al evenimentului.

Tortul a atras imediat atenția invitaților, mai ales datorită figurinei de mari dimensiuni amplasate în partea superioară, care îi reprezenta pe cei doi miri. În acel moment, Andreea Bălan purta o rochie scurtă, cu decolteu în V și detalii din pene în partea de jos, ținută care s-a asortat perfect cu designul alb al desertului.

