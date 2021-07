Cum au fost surprinși Mihai Rait, Dorel din „Las Fierbinți”, și soția pe litoral. Ea și-a arătat formele

Mihai Rait este cel care le-a dezvăluit fanilor săi că se află în concediu. El și soția Ana Maria Dragomir s-au fotografiat pe balconul hotelului la care sunt cazați, în timp ce fac plajă. Apoi, actorul a urcat fotografia pe Instagram.

Ea e cea care atrage atenția. Soția lui Mihai Rait, în vârstă de 27 de ani, poartă un costum de baie din două piese, are șapcă pe cap și ochelari de soare. Tânăra și-a arătat formele.

Mesajele fanilor de pe Instagram nu au întârziat să apară. „Sunteți un cuplu minunat, multă sănătate, și bucurii”, „Doi oameni frumoși și simpli”, „Vacanță plăcută” i-au scris unii admiratori.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 3

Povestea de dragoste dintre Mihai Rait și soție

Actorul și-a cunoscut soția la unul dintre spectacolele sale. „Soţia mea nu vrea să iasă în evidenţă. Ne-am cunoscut la un spectacol de-al meu, de stand-up comedy. Eram vecini de blocuri, ne-am văzut la un spectacol, ne-am plăcut şi aşa s-a născut povestea noastră de dragoste, care s-a finalizat cu o căsătorie. Suntem finii lui Bobo, Mihai Bobonete, cu care mă ştiu din copilărie.”, povestea acum ceva vreme Mihai Rait.

Mihai și Ana Maria s-au logodit după doar trei luni de relație. „La trei luni am cerut-o. Cam la sfârșitul primei săptămâni i-am spus că o iubesc. Ea s-a speriat puțin când am cerut-o. (…) Sigur am ales bine. Ea o să rămână până la final”, a mai declarat actorul. Cei doi s-au căsătorit pe 10 aprilie 2017, au sărbătorit deja patru ani de la nuntă. Acum, Mihai Rait Dragomir are 41 de ani, iar soția, 27. Între cei doi e o diferență de 14 ani.

În luna august a acestui an, băiețelul lor Alexandru va împlini trei ani.

Citeşte şi:

David Popovici a fost la doar două sutimi de podium în prima lui finală de la Jocurile Olimpice!

Ce fac azi cei care nu au reușit acum doi ani să o salveze pe Alexandra Măceșanu din casa lui Gheorghe Dincă din Caracal

La zece luni de la alegerile locale, Bucureștiul a cam rămas fără primar general. Ce să înțelegem din ce ne-a transmis Florin Cîțu

PARTENERI - GSP.RO Momentul în care frumoasa Maria a fost cerută în căsătorie de antrenor, după ce a fost eliminată de la Jocurile Olimpice: „Te măriți cu mine? Te rog”

Playtech.ro Fiul Anamariei Prodan, mesaj BIZAR după ce Reghecampf a fost în Grecia cu altă femeie, nu cu amanta ”oficială”

Observatornews.ro „Bună, mama. Îmi lipsești atât de mult!”. Fiul bolnav al Biancăi, femeia găsită moartă într-un buncăr, o aşteaptă să se întoarcă acasă

HOROSCOP Horoscop 27 iulie 2021. Săgetătorii au parte de o nouă etapă de reconfigurare a relațiilor de familie

Știrileprotv.ro Un bucureștean cu HIV eliberat din închisoare, cu grade de colonel tatuate pe umeri, a mușcat un polițist: ”Astea sunt grade?”. ”Am mâncat 10 ca voi în pușcărie!”

Telekomsport Îndrăgita prezentatoare TV a fost agresată sexual în scara blocului! Atacatorul i-a pus cuţitul la gât. Primele informaţii

PUBLICITATE (Publicitate) Casa del Santos – Cel mai bun loc, pentru cele mai bune zile