Se iubesc de aproximativ un an și sunt din ce în ce mai îndrăgostiți unul de altul. Weekendul care a trecut a fost un bun prilej de relaxare pentru Răzvan Simion și iubita sa Daliana.

S-au relaxat împreună cu prietenii plimbându-se cu o barcă pe lac. Au socializat și au făcut chiar și poze. Prezentatorul și iubita s-au pozat îmbrățisându-se, el face chiar un gest de iubire. Își sărută iubita tandru pe obraz.

Răzvan Simion este cel care a postat imaginile pe contul lui de Instagram. Fanii au remarcat fotografiile și i-au oferit o mulțime de aprecieri.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 3

Daliana, actuala iubită a lui Răzvan Simion, a făcut parte din echipa „Visuri la cheie”, emisiunea de la PRO TV, fiind arhitect și designer de interior. În luna mai a acestui an, Răzvan Simion a arătat o poză oficială cu noua iubită.

Prezentatorul de la Antena 1 s-a despărțit anul trecut de Lidia Buble, dar a rămas în continuare managerul ei. Cântăreața a aflat că Răzvan Simion trăiește o nouă poveste de iubire și a reacționat în urmă cu ceva vreme.

„Nu mai am fluturi în stomac. Au apărut și articole cu noua iubită. Nu am fost tentată să o urmăresc pe ea. Nu sunt geloasă, mă iubesc foarte mult și am mare încredere în mine. E un om foarte fain. E norocoasă” , a spus Lidia Buble în cadrul unei emisiuni online.

