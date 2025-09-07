Dan Alexa a revenit mai slab cu șapte kilograme de la Asa Express, unde s-a înscris pentru a le face mândre pe fetele lui, dar și pentru că a avut încredere în colegul lui, Gabi Tamaș.

Din prima sa căsătorie, Dan Alexa are două fiice, Casiana și Antonia. Relația celor doi foști soți s-a degradat în timp, iar în anul 2016, Dan Alexa și Izabela au divorțat.

În anul 2019, Dan Alexa a început o frumoasă poveste de dragoste cu Andrada, femeia care l-a făcut tată pe fostul fotbalist pentru a treia oară. Pe parcursul relației lor amoroase, Andrada a reușit să-i îndeplinească visul lui Dan Alexa, aducând pe lume un băiețel perfect sănătos, pe nume Dan Arkan. 

Într-un interviu acordat recent pentru Viva.ro, Dan Alexa a recunoscut că a fost un tată absent, dar acum recuperează. Întrebat ce au spus copiii lui despre participarea la show, sportivul a răspuns sincer.

„Au început să râdă. Nu au avut încredere în mine, pentru că știau cum sunt. Sunt tipul care nu prea punea mâna pe absolut nimic în casă. Îmi vedeam doar de meserie. Mă interesau doar lucrurile care îmi plăceau, adică meseria, pe care m-am focusat și atunci ele au râs. Chiar m-au rugat să nu merg, pentru că mă fac de râs. Acum, sper ca după emisiunea asta să îi fac mândri. Pentru că, de fapt, tot ceea ce contează sunt copiii. Și dacă le aduci bucurie și sentimentul de mândrie – eu am fete mari – cred că mi-am atins un scop”, spune Dan Alexa.

Cele două fete ale lui Dan Alexa locuiesc la Timișoara, iar în această perioadă, acesta se află alături de ele. Da, acum sunt în Timișoara, acum mă implic mult mai mult. Am fost un tată absent, din păcate. Am fost plecat mult timp, dar mi-au lipsit mereu, pentru că sunt copiii mei și îi iubesc necondiționat”, a mai adăugat Dan.

Alexa a vorbit și despre ce a învățat odată cu participarea la Asia Express 2025. „În primul rând, Asia Express te învață să apreciezi fiecare lucru, cât de mărunt e și îți dai seama că bucuria vieții este alta. Sensul vieții este altul, scopul vieții înseamnă bucuria lucrurilor mărunte, nu goana după bani, nu stres. Am mai învățat că trebuie să îți asumi.

Trebuie să fii bine, trebuie să faci lucrurile care să te facă fericit. Despre experiența de viață, mi-a întărit ceea ce știam că viața are foarte mult neprevăzut, dar face parte din ea. Sunt lucruri care se întâmplă. Nu e nimeni de judecat, pentru că pur și simplu asta e viața”, a declarat Dan Alexa pentru sursa citată.

