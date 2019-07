Mihai Morar este în culmea fericirii, după ce soția lui a născut-o în această dimineață pe micuța Roua. Prezentatorul tv a povestit care a fost reacția gemenelor sale, atunci când au mers să își vadă sora la maternitate.

„M-am trezit la ora 5. Am dormit cu mari emoţii. M-am spălat pe faţă şi mi-am dat seama că astăzi trebuie să renunţ la alergatul în parc şi că trebuie să alerg spre maternitate. Nu pot să zic cum am ajuns aici şi cum s-a întâmplat până în momentul în care am ţinut-o în braţe, nu ştiu cu ce mi-am ocupat gânduriler, dar este bine că s-a terminat cu bine. De fapt, este un sfârşit care se traduce într-un nou început. Prima dată am văzut-o pe Roua şi am pupat-o. La primele fetiţe nu am făcut asta. Pe Roua am ţinut-o în braţe, am pupat-o şi după aceea a fost emoţia cum se termină operaţia pentru Gabriela. Când Roua a fost pusă la sânul mamei, atunci m-am liniştit şi am zis că o treabă s-a terminat. Dar este bine că am scăpat de emoţiile astea. E bine, e copleşitor. După ce Roua a fost cântărită, le-am luat pe fete de acasă, îm dădeau mesaje din 5 în 5 minute. Emoţia reîntoarcerii în maternitate, când am intrat cu fetele în salon şi au luat-o în braţe, acesta este un moment pe care nu pot să-l descriu în cuvinte”, a spus Mihai Morar la Antena Stars, potrivit Spynews.

