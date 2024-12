Irina Columbeanu, în vârstă de 17 ani, e fiica celebrului om de afaceri Irinel Columbeanu și a fostului model Monica Gabor. Cu toate că aspiră la o carieră în domeniul științific, Irina ar putea face cu ușurință carieră și în lumea modellingului, după cum demonstrează postările sale recente din mediul online.

După o perioadă în care a fost mai discretă online, Irina Columbeanu și-a intensificat activitatea pe TikTok și Instagram, unde își încântă urmăritorii cu apariții elegante și ținute bine alese. Ultimul clip postat de adolescentă a generat un val de complimente: „Frumoasă ca mama ei!” sau „Ai picioare perfecte!” sunt doar câteva dintre mesajele de apreciere primite.

În videoclip, Irina a dezvăluit că ținuta este inspirată de mama sa, Monica Gabor. Piesa de rezistență a look-ului? O geantă Hermes Birkin 40, al cărei preț ajunge la impresionanta sumă de 30.000 de euro. Apariția ei a fost văzută și de Ilinca Vandici și Teo Trandafir, care au făcut comentarii în emisiunea „Follow Us” de la Kanal D.

Ilinca Vandici: Țineți voi minte, dragii noștri, și draga mea colegă momentul în care vorbirăm despre Irina Columbeanu, Irinuca, și am stat aici la pupitru și am apreciat-o, și am zis că ce model pentru tineri, cum e ea de serioasă, de articulată. Și ție ți-a plăcut că era respectuoasă, că era la locul ei…Ce vedem pe Instagram? Iată!

Teo Trandafir: Frumoasă e, înaltă e, la picioare seamănă cu mami.

Ilinca Vandici: Corect! Dar are o geantă mai mare ca ea!

Teo Trandafir: Și ce?

Ilinca Vandici: Costă 30.000 de euro sau în jur de 30.000 de euro.

Teo Trandafir: Dar nu e a ei.

Ilinca Vandici: Dar nu contează!

Teo Trandafir: Poate e a mamei!

Ilinca Vandici: Cu siguranță!

Teo Trandafir: Păi și de ce te oftici?

Ilinca Vandici: De ce ai senzația că mă oftic? Eu nu o vedeam pe Irinuca cu gențile de 30.000 de euro, nu o vedeam!

Teo Trandafir: Dacă sunt ale lui mami?

Ilinca Vandici: Eu înțeleg că sunt ale lui mami, nu asta e problema.

Teo Trandafir: Dar le purtăm la comun! De ce să dai 30.000 tu și 30.000 de euro eu?

Ilinca Vandici: Nu mi s-a pupat, nu a făcut click. Știi imaginea despre care am tot vorbit noi în cadrul emisiunii, pac și acum…Asta cu geanta…nu am spus că nu îmi place.

Teo Trandafir: Nu înțeleg geanta, dar o înțeleg pe ea, dar ce face geanta asta de costă 30.000?

Ilinca Vandici: Te mănâncă! Da! Este o clasică în viață, e din dimensiunea maxi de la un brand foarte cunoscut și practic încapi cu totul în ea.

De mai mulți ani, Irina Columbeanu a părăsit România și trăiește în America cu Monica Gabor, mama ei. În tot acest timp, Irinel Columbeanu și-a pierdut întreaga avere și s-a mutat la azil.

