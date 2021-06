Cum au reacționat părinții lui Nicole Cherry, când au aflat că este însărcinată. Ce spune artista despre căsătorie

Artista va fi mamă de fetiță și este în culmea fericirii. În cadrul unui interviu, Nicole, în vârstă de 22 de ani, a dezvăluit care a fost reacția părinților la aflarea veștii.

Nicole Cherry a spus, în cadrul unui interviu, că părinții săi sunt foarte fericiți și că o vor susține mereu.

„Părinții mei s-au bucurat foarte mult! Am cei mai fantastici părinți, care sunt alături de mine si mă susțin necondiționat”, a spus Nicole Cherry, potrivit Wowbiz.

Chiar dacă formează unul dintre cele mai solide cupluri și vor deveni părinți, Nicole și Florin nu s-au gândit încă să facă pasul cel mare. „Nu ne-am gândit încă la căsătorie. Focusul nostru este bebe, momentan”, a mai spus cântăreața.

Nicole a anunțat pe contul de socializare că va deveni mamă

„Lângă Florin am crescut și în brațele lui am devenit femeie. În ochii lui mi-am văzut tot viitorul și am simțit din prima clipă că e bărbatul care va da sens vieții mele.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 3

De câteva luni, trăiesc toate emoțiile si sentimentele la intensitate dublă, pentru că le împart cu o inimioară care bate în tandem cu inima mea. Pentru că din inimile noastre s-a mai născut încă una, am învățat ce e iubirea absolută.

Te iubim pe tine cel mai mult. Semnat, mami și tati” , a fost mesajul vedetei publicat pe contul său de socializare.

