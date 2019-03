Cum decurge dieta Amaliei Năstase. „A fost prima săptămână de mulți ani încoace în care nu mi-a fost foame în nicio zi”

Fosta soție a ex-jucătorului de tenis Ilie Năstase se află la dietă. Aceasta a explicat cum se simte după ce a trecut pe regim pentru a scăpa de kilogramele nedorite.

„Despre primele zile de dietoterapie: Precum am promis, vreau să documentez experiența mea cu dieta care sper să mă aducă la dimensiunile în care mă simt bine. Am lăsat să treacă aproape cea dintâi săptămâna ca să scriu la rece despre cum au fost primele trei zile. Well… grele:) În prima zi eram ca în prima zi în tabără, nu îmi plăcea nimic, o sunăm pe Lavinia (îngerul meu păzitor de la…) de 15 ori. Ba că sunt balonată, ba că am intoleranță la zer, ba că mi-e foame. Până la urmă, ca să fie siguri, mi-au făcut și analize de sânge pentru depistarea intoleranțelor alimentare. Vă spun cum au ieșit în curând, când voi primi rezultatele. Doamnă doctor și doctorul îmi spuneau ca să am răbdare primele trei zile, dar știți cum e, ți se pare că se termină lumea că ți-e foame. Ei bine, nu s-a terminat și din ziua a treia, am început să fiu foarte zen cu mâncarea. Astăzi, de exemplu, nici nu îmi mai era foame pentru masă de prânz.

Toate suplimentele pe care le iau își fac treaba. Ideea e că trebuie să ții puțin sub control panica din primele zile dacă vrei să începi orice dietă. Din ziua trei sau patru îți intri în rutină și poți să începi să vezi rezultate. Probabil că vă întrebați de kilograme. Ei bine, și eu! Doctorul mi-a interzis să mă cântaresc 28 de zile. Și asta face cu toți pacienții săi în prima parte a dietoterapiei. Cred că asta e cea mai grea încercare :) Dar văd la haine, văd că se duce apa pe care o rețineam și am început să dorm mai bine.

Dieta această rezolvă și alte probleme, nu doar pe cele cu greutatea. Începi să dormi mai bine, să ai mintea mai clară, să te trezești odihnit și să ai energie toată ziua…

… Ce să fac, dacă mi-au plăcut gogoșile?! Mă gândeam într-a doua zi (că în prima nu am gândit nimic :)) că sunt oameni nevoiți să țină anumite regimuri toată viața și că cele 28 de zile ale mele sunt nimic pe lângă asta. Deci, cu mult curaj înainte!”, a mărturisit vedeta.

„A mai trecut o săptămâna din cură oloproteică și așa cum spuneam, vă povestesc cum a fost.

A fost prima săptămâna de mulți ani încoace în care nu mi-a fost foame în nicio zi. Foamea aceea care nu vine din stomac, ci din cap. Nu am mai avut-o. Și asta am urmărit mereu în acești ani în care am tot ținut cure să scap de această super-foame. Nu reușeam niciodată, dimpotrivă, după două săptămâni începeam să mai bag câte o napolitană fără zahăr, câte o pungă de covrigei fără gluten, crezând că e ok, nu strică.

Dar după toate aceste artificii ajungeam destul de repede la stilul de mâncat aproape compulsiv care îmi adauga kilograme în puls față de cele pierdute. Nu știu câte kilograme am pierdut că nu am voie să mă cântăresc până la sfârșitul celor 28 de zile, dar știu că am câștigat ceva ce căutăm de câțiva ani. Să nu mai mănânc când nu îmi e foame de la stomac. Explicația doctorului este că dispariția candidozei intestinale a făcut asta, pentru că existența ei ne face să vrem mereu să mâncăm carbohidrați și glucide. Mă bucur că am reușit asta și sunt foarte curioasă ce îmi va aduce săptămâna a treia.

Am uitat să vă spun că în această săptămâna a fost și ziua mea și, deși am avut prăjituri, tort, cartofi prăjiți, șampanie, etc. , nu mi-a fost poftă de nimic. Poftele vin, de fapt, de la ce îți cere organismul și dacă ai toți nutrienții necesari poți continua fără să îți vina să „spargi frigiderul”. Cam asta s-a întâmplat cu dieta mea. Vă țin la curent cu următoarea săptămână”, a mai povestit ea.

Amalia Năstase, în vârstă de 42 de ani, a fost căsătorită cu Ilie Năstase, însă cei doi au ajuns la separare în urmă cu opt ani.Cei doi au împreună două fete, pe Alessia, în vârstă de 16 ani, și pe Emma, de 13 ani. De câțiva ani, Amalia Năstase trăiește o frumoasă poveste de dragoste alături de omul de afaceri Răzvan Vasilescu, împreună cu care are un băiețel, Toma, de 3 ani.

Citește și: VIDEO | O firmă care poartă numele Bitcoin și-a cumpărat o vilă de două milioane de euro în centrul Bucureștiului

Citește mai multe despre Amalia Nastase pe Libertatea.