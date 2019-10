De Daria Maria Diaconu,



Anamaria Prodan a povestit, pentru protv.ro, cum este să trăiască departe de România, în Dubai, alături de soțul ei, anternorul de fotbal Laurențiu Reghecampf.

„Pentru mine, viața în Dubai nu înseamnă magazine, restaurante sau excursii exotice, așa cum înseamnă pentru alții. Pentru mine, Dubai e pur și simplu o destinație, dar în această destinație e familia. Mă bucur de fiecare dată când merg acolo nu pentru luxul sau distracția de acolo, ci pentru că îmi petrec timpul alături de soțul meu, avem clipele noastre împreună, suntem romantici, recuperam toată perioada în care ne-am văzut numai în apeluri video pe telefon. De fiecare dată când merg acolo, parcă opresc tot ce înseamnă muncă și timp și mă bucur de timpul alături de Laur”, a declarat impresara.



Întrebată ce face în timpul liber, Anamaria prodan a explicat că nu are așa ceva:



„Timp liber? Ce e timpul liber? Nu există așa ceva. Mă trezesc dimineața, mă aranjez și apoi încep telefoanele, ședințele, contractele, negocierile, filmările, emisiunile etc. etc. Iar eu la 3-4 dimineața ajung în pat. Dacă se întâmplă să am noroc de câteva zile libere, fug la Laur, să ne petrecem puțin timp împreună. Dar noțiunea de timp liber nu prea există pentru mine. Și nici n-aș ști ce să fac daca aș avea timp liber, probabil mi l-aș încarca cu ceva treabă, că nu pot din fire să stau degeaba”.

Anamaria Prodan, în vârstă de 46 de ani, este cunoscută publicului larg ca impresară și vedetă de televiziune. Este mama a două fete, Rebecca și Sarah, din mariajul cu baschetbalistul Tiberiu Dumitrescu, cel care i-a fost primul soț. De asemenea, vedeta mai are un băiat, Laurențiu sau Reghe Junior cum este cunoscut băiatul, pe care îl are cu actualul său soț, antrenorul de fotbal Laurențiu Reghecampf. Acesta din urmă are și el un fiu, Luca, dintr-un mariaj anterior.

