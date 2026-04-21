Restaurantul futurist din China a revoluționat complet experiența culinară, eliminând dilema alegerii preparatului din meniu.

Localuri din rețea folosesc inteligența artificială pentru a decide ce mâncare li se potrivește cel mai bine clienților.

Restaurantele robotizate

În provincia Zhejiang, restaurantele inovatoare sunt aproape complet automatizate, folosind roboți pentru a prelua comenzi, a găti, a servi și chiar a curăța.

În unele locații, roboții sunt responsabili pentru 60% dintre activități, reducând semnificativ dependența de personalul uman.

Un exemplu impresionant este 24 Jieqi Robot Restaurant din districtul Xihu, unde 8 roboți avansați analizează detaliat clienții pentru a determina ce preparate le-ar fi pe plac.

Față, limbă, stil de viață, stare emoțională

Aceștia utilizează o tehnologie de „analiză AI”, scanând fețele și limbile clienților și cerându-le să răspundă la întrebări despre stilul lor de viață și starea emoțională.

Pe baza acestor date, roboții recunosc necesitățile digestive și preferințele culinare și oferă sugestii personalizate.

Meniuri sezoniere și preparate tradiționale

„Roboții noștri pot găti mai mult de o sută de feluri de mâncare, iar meniul nostru se schimbă în funcție de produsele de sezon”, a explicat Cai Haitang, directorul restaurantului.

Printre felurile recomandate de inteligența artificială se numără mâncăruri tradiționale chinezești precum puiul „three cup”, tofu cu icre de crab și picioare de porc înăbușite.

În plus, roboții-chef sunt renumiți pentru prepararea unui fel de mâncare local, numit „Pian Er Chuan”, o supă cu tăiței, legume murate, carne de porc feliată și lăstari de bambus.

Aceste inovații tehnologice nu doar că reduc cheltuielile de operare, dar promit și o experiență gastronomică personalizată, adaptată nevoilor fiecărui client.





