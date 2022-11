„Acasă pentru mine este aici (n.r. suflet), însă cartierul general e în Oradea. Sunt brașoveancă și, după 13 ani de București, m-am mutat dintr-o întâmplare în Oradea și am rămas acolo. La anul împlinesc 10 ani”, a spus fosta prezentatoare.

Și a continuat: „Pentru mine nu Bucureștiul are agitație, viața mea este plină de entuziasm, efervescență, acțiune, nu prea stau locului mult timp. Și atunci nu pot să-ți spun. Ce îmi place la Oradea este că acolo mă încarc, nu-mi pierd timpul în trafic, oamenii râd mult, mâncarea este extraordinară, nu e poluare, străbat Oradea dintr-un capăt în celălalt, îmi plac plimbările pe malul Crișului, îmi place somloi, o prăjitură extraordinară, Apusenii îmi ung sufletul, Felix-ul la doi pași, genunchii mei șubrezi se ostoiesc acolo”.

VEZI GALERIA FOTO

Întrebată despre ocupația pe care o are acum, Mihaela Tatu a dezvăluit că se împarte între mai multe proiecte, însă niciunul la TV. „În primul rând sunt trainer în tehnica și arta livrării discursului, mă ocup de ceea ce înseamnă comunicare. Nu vorbire, ci comunicare din toate perspectivele. Apoi am împreună cu niște prieteni dragi un site de povești pentru copii care se numește somnoroși.ro și spun povești copiilor, interpretez mai bine zis, mi se spune femeia cu o mie de voci. Apoi cu colegii de la Restartix Seniori, am un program de gimnastică pentru seniori, gimnastică care vine să le întărească musculatura și încrederea în ei. Astea merg mână în mână. Am acasă un studio și înregistrez audiobook-uri. Și aș putea continua.

Prezența mea la întâlnirile femeilor sau zona mea de voluntariat, cursurile de comunicare în cadrul unei campanii ce se numește Nu renunța la cunoaștere în licee și în facultăți, inclusiv pentru profesori”, a mai declarat ea pentru Playtech.

„Săptămâna viitoare plec în Sardinia, pentru că o asociație a copiilor din Oradea reprezintă România în cadrul Skillman International Forum, învățământ informal și pentru al doilea an suntem invitați.

Anul trecut am avut o prestație extraordinară, copii pregătiți de noi, evenimentul s-a ținut în Lisabona, anul acesta în Cagliari. După care plec la Madrid, unde moderez un eveniment organizat de către o publicație importantă din zonă ce premiază 58 de români din toată lumea cu premii de excelență”, a încheiat vedeta.

