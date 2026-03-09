În cadrul unui interviu acordat recent, artista a scos la iveală un amănunt mai puțin știut, despre viața ei personală. Cântăreața a recunoscut că soțul ei îi controlează mesajele și telefonul mobil și are acces la toate conversațiile sale.

„Relațiile mele au fost numai cu oameni extrem de geloși. Cred că am avut aparatură de înregistrat și de filmat, oameni pe urmele mele toată viața. Deci toată viața mea, în fiecare relație, am fost urmărită. Când spun asta îmi asum.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 7

Acum m-am obișnuit, toată lumea îmi vede pe WhatsApp. Și soțul meu mi-a trimis într-o zi o fotografie, acum vreun an, doi, știe tot ce vorbim noi pe WhatsApp, dar nu mă deranjează, poate să vadă, știe ce vorbesc cu prietena mea cea mai bună. Nu îmi place, dar nici nu mă interesează. Nu am ce să ascund”, a declarat Cristina Spătar, la Un Podcast.

De asemenea, Cristina Spătar a dezvpăluit recent cum se menține în formă. Pe lângă alimentația echilibrată, vedeta face și sport. „Eu înainte mâncam o singură dată pe zi, el mă obligă să mănânc trei mese, dar am zis să începem așa, cu două, știi? Încep: înainte de antrenament, după antrenament“, a spus Cristina Spătar, la Xtra Night Show.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE