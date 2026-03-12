Iulia Vântur este de ani buni în atenția publicului, iar viața ei profesională și personală a fost adesea intens comentată. Stabilită în India și obișnuită cu lumina reflectoarelor, vedeta spune că a învățat, în timp, să gestioneze criticile și valurile de hate din mediul online.

Într-o lume în care rețelele sociale pot amplifica atât admirația, cât și comentariile negative, persoanele publice ajung adesea în centrul unor discuții dure. Iulia Vântur recunoaște că expunerea mediatică vine la pachet cu presiune, dar spune că a reușit să își construiască un echilibru interior pentru a face față acestor situații.

Cum a învățat să gestioneze criticile

Vedeta mărturisește că, de-a lungul timpului, a învățat să nu mai pună la suflet fiecare comentariu negativ apărut în spațiul online. Experiența și maturitatea au ajutat-o să privească lucrurile cu mai multă detașare.

Iulia Vântur spune că, atunci când ești o persoană publică, trebuie să accepți faptul că nu toată lumea te va aprecia și că opiniile negative fac parte din acest univers.

Cu toate acestea, artista recunoaște că au existat momente dificile. Nu criticile la adresa ei au durut cel mai tare, ci faptul că părinții săi au fost afectați de unele titluri sau comentarii apărute în presă și pe internet.

Iulia Vântur spune că, pentru ea, familia este extrem de importantă, iar faptul că cei dragi au suferit din cauza speculațiilor sau a comentariilor răutăcioase a fost cea mai grea parte a acestei experiențe.

„Sincer, nu prea am timp să stau mult pe social media, însă este important să înțeleg cum simte, ce își dorește comunitatea mea. De cele mai multe ori, nici nu apuc să postez lucruri importante pe care le fac, care poate ar fi de interes pentru comunitatea mea, tocmai pentru că m-am ocupat deja cu altceva.

Cât despre comentarii… câteodată le citesc, la unele râd, la cele justificate iau aminte, la cele răutăcioase gratuit uneori și răspund, dar cu compasiune. Oamenii au nevoie de bunătate, nu de judecată. Eu funcționez după mottoul «fii tu cel care face schimbarea». Răutății să nu-i răspunzi niciodată cu răutate sau judecată. Tocmai acei oameni au nevoie de înțelegere, de dragoste. Și câteodată văd și schimbare. De foarte multe ori, pentru că le vorbesc sincer, din suflet, își cer iertare și lasă masca jos. Atunci câștigăm omenie, nu urmăritori.

Părinții mei au fost afectați de diverse titluri, comentarii, mai ales că erau și eram departe. Din păcate, cred că pentru ei a fost cel mai greu, însă pe măsură ce au văzut cu ochii lor realitatea și dinamica spațiului public, nu au mai dat importanță acestor comentarii”, a declarat Iulia Vântur pentru viva.ro.

