Un urmăritor i-a spus lui Theo Rose că are buzele la fel de mici, precum are bustul. Artista a precizat clar că nu va face schimbări, pentru că nu este genul de persoană care să apeleze la intervențiile estetice.

„Da, mă, eu nu-mi pun nici buze, nici sâni. Nu mă zăpăciți pe mine cu astea. Nu mi se potrivesc mie. Voi nu vedeți că eu vorbesc de parcă pun cartofi?! Nu mi se potrivesc mie buze și sâni mari. Nu sunt genul ăla de femeie”, a spus Theo Rose, pe rețelele de socializare.

De asemenea, de-alungul timpului s-a spus despre Theo Rose că este mult prea slabă, iar artista a mărturisește că nu își dorește să fie așa, însă, recunoaște că mănâncă foarte puțin.

„Eu nu sunt slabă că trebuia să fiu slabă ca să am succes, să mă asculte lumea. Eu sunt slabă, pentru că nu mănânc și că sunt a naibii. Așa mi-a zis mama, că și ea tot d-aia e slabă. Asta e gena”, a declarat Theo Rose.

Theo Rose se bucură din plin de perioada frumoasă pe care o trăiește alături de fiul ei, Sasha, și de soțul său, regizorul Anghel Damian. Artista a vorbit recent pentru Click! despre planurile sale de Sărbători, dar și despre viața de mamă, mărturisind că nu se grăbește deloc să mai aducă pe lume un al doilea copil.

Cântăreața a dezvăluit că și-a planificat atent concertele din perioada Anului Nou, astfel încât să nu fie epuizată și să poată petrece timp alături de familie.

„Am o cântare! Una pe 30 decembrie și am și pe 1 ianuarie. Mi le-am organizat diferit, ca să nu leșin după seara de Revelion. Trebuie să începi anul odihnit. Cum începi anul așa îți va merge. Așa că am organizat cântările pe trei zile ca să fiu odihnită.

Le-am organizat cu creier anul acesta!”, a spus Theo Rose. Totodată, Theo Rose a mărturisit sincer că nu își dorește, cel puțin pentru moment, să mai devină din nou mamă, preferând să se bucure de prezent și de perioada în care Sasha crește frumos.

„Nu-mi doresc în 2026 un copilaș. Abia am înțeles ce e asta! Acum, mai stau un pic să mă bucur de el, acum am început să-mi placă. Nu mai sunt obosită, doarme copilul noaptea. Mi-am adaptat programul la el, îl duc dimineața la grădiniță ca să nu existe probleme de nici un fel.”, a declarat artista.

