Cum i-a spus Ilinca Vandici lui Andrei Neacșu că e însărcinată. „S-a bucurat, dar s-a și panicat”

A povestit cum i-a spus lui Andrei Neacșu că e însărcinată. Pe bărbat l-au cuprins sentimente nebănuite când a aflat marea veste.

„Se uita la televizor, eu am ieșit din baie și l-am întrebat dacă mă iubește și dacă a vorbit serios cu gândurile pe care le are referitor la noi doi, viața noastră împreună… El mi-a spus că da, iar eu i-am arătat testul… S-a bucurat, dar s-a și panicat în același timp, ulterior punându-mă să fac câte trei teste pe zi, să fim siguri! Asta până am ajuns la doctor, pentru confirmarea sarcinii”, a spus ea pentru viva.ro.

Și cerea în căsătorie a fost una specială, Andrei Neacșu i-a cerut mâna Ilincăi de față cu peste 200 de persoane.

„De ziua lui s-a întâmplat, la o petrecere cu vreo 200 de oameni; în fața tuturor, a luat microfonul și m-a întrebat dacă vreau să fiu soția lui… Noi ne-am cunoscut în iunie, de ziua mea, iar el m-a cerut în căsătorie în ianuarie, de ziua lui. Nu mi-am imaginat că vrea să mă ceară de soție la acea petrecere”, a mai povestit prezentatoarea în același interviu. Soțul vedetei a avut însă un complice, mama a fost cea care l-a ajutat cu inelul, în special cu mărimea lui.

„Înaintea zilei lui de naștere, cu două săptămâni, am fost acasă și i-am cunoscut părinții; mama lui avea o cutie cu bijuterii pe masă, cu multe inele. M-a îndemnat atunci să ne uităm la ele, să le probăm, ea a fost complicele, eu nu am bănuit nimic. Ulterior, am aflat că acela a fost momentul în care încercau să îmi afle măsura pentru inelul de logodnă”, a mai spus Ilinca Vandici.

