Florin Ristei a cunoscut-o pe Naomi Hedman la „X Factor”. El avea rolul de jucat, iar ea a pășit pe scenă drept concurentă. A cântat, l-a impresionat, iar la ceva vreme după emisiune s-au apropiat. Au format rapid un cuplu, cântărețul chiar a și cerut-o în căsătorie pe artista din Marea Britanie.

Florin Ristei nu a forțat-o pe aceasta să rămână în România, după emisiune, totul a venit de la sine. Ea nu cunoaște limba, i-a fost foarte greu la început. „Să nu credeţi că am sechestrat-o, ci şi-a dorit şi ea să rămână aici pentru o perioadă. Viaţa mea s-a schimbat în bine, pe toate planurile. Trebuie să recunosc că am mai învăţat puţin la capitolul empatie, am experimentat nişte sentimente noi şi ceva accent englezesc.

Nu ştiu exact ce a fost întâlnirea noastră, dar cred că a fost timing-ul perfect pentru amândoi. Nu cred că se putea întâmpla într-un moment mai bun.”, a spus prezentatorul de la Antena 1.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 4

Naomi Hedman încearcă acum să își creeze o carieră în România, chiar dacă îi e dificil. A obținut câteva contracte de imagine, ca fotomodel. „Cam greu cu acomodarea, atunci când vii din Londra. (râde) Dar ieşim în câteva locuri, şi-a făcut câteva cunoştinţe, iar grupul meu de prieteni îi este chiar foarte apropiat.”, a mai spus Ristei, care nu are de gând să își promoveze mai mult logodnica în showbiz, preferă ca totul să vina natural.

Referitor la planurile lor de viitor, Florin Ristei se gândește să își formeze o familie și să locuiască într-o țară foarte dezvoltată.

„Mi-ar plăcea ca, mai târziu, mai ales dacă o să avem copii, să trăim într-o ţară în care să nu le lipsească nimic, de la infrastructură, până la educaţie şi bun simț”, a încheiat artistul subiectul.

În prezent, Florin Ristei e prezentator în matinalul de la Antena 1, e concurent la „Te cunosc de undeva”, sezonul 17, și e și artist, susține cântări alături de trupa lui.

