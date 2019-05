Fuego, dependent de orașul copilăriei, Turda. Merge acolo la câteva luni! “Bunica de 85 de ani mă așteaptă cu sarmale”

”La Turda am crescut, acolo am spus prima dată un poem în limba română, acolo trăiește învățătoarea mea, pe care o iubesc enorm și cu care mă văd de fiecare dată când mă duc acasă, ea mi-a pus creionul în mână și m-a învățat să scriu mama. Tot acolo, pe Dealul Mihai Viteazul, m-am lansat, cântând la toate manifestările și picnicurile care se făceau, acolo m-am rugat prima dată, în biserica din spatele pieței și tot de-acolo am pornit către Cântarea României, unde am câștigat premiul 1 la faza pe oraș, apoi pe țară. La Turda mă văd cu prietenii mei vechi, cu bunica mea de 85 de ani, care abia așteaptă să-mi dea sarmale făcute de ea și eu, atunci, renunț la dietă, pentru că dacă nu mănânc cozonacul cu nucă și mac sau sarmalele ei, degeaba m-am dus acasă! Apoi, mă întâlnesc cu mătușa, cu nepoții, cu toți oamenii dragi pe care-i văd foarte rar, pentru că această profesie te pune pe drumuri”, a explicat Fuego, pentru Libertatea, importanța întoarcerii sale la rădăcini.

Și-a propus să cucerească publicul foarte tânăr

Un alt deziderat al prezentatorului emisiunii ”Drag de România mea” de la TVR 2, în afara vizitelor în locurile natale, este să cucerească publicul tânăr. Acum, interpretul de 42 de ani, pe numele său real Paul Surugiu, are fani mai mult printre părinți și bunici.

”În sală, media de vârstă este între 30-60 de ani, dar vin și părinți cu copii mici. Iar eu mă văd pe mine, când eram copil, când m-a dus mama la Turda, la ultimul la spectacol al Mihaelei Runceanu. Eram pe primul rând și savuram fiecare vers! Ducând copilul la spetacole, automat el ascultă apoi muzica ta. Muzica noastră nu are vârstă. Îmi doresc să mă adresez în special tinerilor și copiilor… Ei trebuie să știe că înaintea noastră a fost o generație care chiar a cântat, care a avut șlagăre incontestabile. Vreau să le aduc aminte că a existat un Dan Spătaru, care, după părerea mea, a fost cel mai iubit din toate timpurile, că a fost un Gică Petrescu, care a murit sărac și uitat de oameni, părăsit de fani, o Maria Lătărețu, o Ioana Radu, o Maria Tănase…”, ne-a mărturisit Fuego.

VIDEO/ Maia Morgenstern și-a dorit în ”Fructul oprit” ca să joace cu Carmen Tănase! ”Ne leagă o prietenie foarte veche”

Citește mai multe despre Fuego și paul surugiu pe Libertatea.