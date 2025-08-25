Cum încearcă Marius Elisei să-i transmită mesaje Oanei Roman. Fiica lor este foarte afectată de absența tatălui

Oana Roman a demonstrat de-a lungul timpului că vulnerabilitatea poate fi o formă de putere. Vedeta a trecut prin momente extrem de dificile – o relație toxică, un divorț dureros și pierderea mamei sale, Mioara Roman, după ani grei de luptă cu boala. Cu toate acestea, Oana a găsit resurse să se reinventeze atât personal, cât și profesional, iar cea mai mare motivație a sa este fiica ei, Isa, care îi dă puterea să meargă mai departe.

Isabela este afectată din cauza situației cu tatăl ei

Într-un interviu sincer acordat revistei VIVA!, Oana Roman a vorbit deschis despre provocările din viața sa și despre cum a ales să-și gestioneze relația cu fostul soț, Marius Elisei. Vedeta a mărturisit că cea mai mare grijă a sa a fost mereu protejarea fiicei lor, care a resimțit tensiunile dintre părinți.

„Sincer, trebuie să recunosc că a fost extrem de greu de gestionat. A fost o apăsare și un lucru foarte greu de făcut. Este o situație pe care nu pot să o rezolv. Este peste puterea mea, nu stă în puterea mea să rezolv asta. Pe mine mă destabilizează foarte tare lucrurile pe care nu le pot rezolva. Nu am putut rezolva în niciun fel asta. Eu știu că nu am cum să am niciun fel de dialog cu el, nu am cum să îl conving că ceea ce face el este greșit, pentru că nu mă va asculta niciodată.

Nu-mi doresc să mai am niciun fel de discuții cu el pentru că știu că sunt absolut în van. Și vedeam cum ea se degradează psihic și emoțional din ce în ce mai rău și mi-a fost greu să gestionez situația. Am apelat la terapie, a fost și continuă să fie ceva care pe mine mă destabilizează și, cumva, cred că este și unul dintre motivele pentru care el face asta. Este singura modalitate prin care îmi mai poate face rău. Și anume, să mă facă să sufăr din cauza Isei. Și este foarte greu în continuare”.

Oana Roman și Marius Elisei nu mai comunică deloc

În prezent, relația dintre cei doi foști soți este una inexistentă și comunică doar prin e-mail. Oana nu se ferește să vorbească despre alegerile dificile pe care le-a făcut, despre lecțiile pe care le-a învățat și despre cum a reușit să se ridice după ce a fost doborâtă de viață.

„Nu suntem în niciun fel de relații. Nu-mi doresc să mai fiu în niciun fel de relații. Putem să comunicăm prin e-mail referitor la Isa, dar asta nu se întâmplă. I-am trimis câteva mailuri și el nu mi-a răspuns. El încearcă să comunicăm prin Isa, ceea ce e total greșit. Îi spune ei lucruri pe care dorește să mi le transmită, lucruri rele, evident. Eu consider că asta este o foarte mare greșeală. Cred că, dacă are ceva de transmis mie personal, trebuie să-mi spună prin intermediul unui e-mail ce are de spus. Și să nu încerce să o mai bage pe Isa între noi pentru niciun motiv, pentru că eu nu am făcut și nu fac asta.

Dar, altfel, noi nu comunicăm, nu avem niciun fel de relație și eu nu-mi doresc lucrul acesta. Ar fi putut să vină la festivitatea de final de clasa a IV-a a Isei, puteam să stăm în locuri diferite, pentru ea ar fi fost o bucurie, însă nu a făcut lucrul acesta. Una este să nu comunicăm, să nu avem nicio relație și alta este să nu vină la momente importante din viața ei, mai ales când este vorba despre școală”, a mărturisit Oana Roman.

