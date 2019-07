VIDEO/ Cum își alege Ștefan Bănică rolurile și ce-l face să refuze unele proiecte. “E un lucru pe care l-am învățat din teatru”

Acestei trieri la sânge a proiectelor i se datorează și lipsa lui Ștefan de pe micul ecran, din postura de actor, nu de jurat sau de prezentator, timp de 14 ani. Dacă în aprilie 2005 îl vedeam în rolul Ciupanezu în serialul ”Băieți buni” (PRO TV), abia anul acesta – ca un făcut, tot în aprilie – intra în pielea lui Orlando din ”Liber ca pasărea cerului” (Antena 1). Spune că între cele două seriale au mai existat propuneri, dar le-a refuzat.

Ștefan Bănică în serialul ”Băieți buni”, în 2005. Îl chema Ciupanezu!

”Cu ce mi s-a propus până acum nu am rezonat. Le-am mulțumit oamenilor că s-au gândit la mine, dar nu a fost pentru mine. Cu serialul «Liber ca pasărea cerului» am rezonat de la început. Dacă eu sunt bine cu mine, pot să fac ce vreau eu, cum vreau eu, când vreau eu… atunci, accept niște situații”, ne-a mărturisit artistul, completând că, de când se știe, alege proiecte care are încrederea că nu vor fi uitate de public: ”La mine teatrul e permanent, nu s-a schimbat niciodată de când am început și până acum, dar în film și mai ales în producții TV, recunosc că mai mult am refuzat decât am făcut. Eu, de regulă, nu fac lucruri doar de dragul de a le face sau a bifa la CV, nu mă interesează. Mă interesează proiecte care să lase urme, să rămână, să aibă ceva de spus. Indiferent că este vorba de o emisiune TV sau că e vorba de un film, trebuie să aibă un casting bun. Cu cât sunt mai buni partenerii tăi, cu atât vei fi și tu mai bun. E un lucru pe care l-am învățat din teatru”.

În ”Liber ca pasărea cerului”, Ștefan joacă alături de Vizante

Majorat la Sala Palatului

Cât timp s-a ținut departe de seriale și de producții cinematografice, Ștefan a doborât recorduri în muzică! Anul acesta împlinește 18 ani de Sala Palatului, creând nu doar o tradiție, ci și un trend în rândul artiștilor care speră să-i calce pe urme.

Ștefan Bănică va urca pentru al 18-lea an consecutiv, în decembrie, pe scena Sălii Palatului

”Când am făcut primul concert la Sala Palatului, în 2002, m-am gândit că ar fi frumos să existe o tradiție în spectacole, cum e afară. Sunt oameni la care mă uit și care au emisiuni de 30-50 de ani! Din păcate, Sala Palatului e singura sală din București cu o capacitate de 4.000 de locuri și o acustică destul de bună pentru asemenea concerte și atunci e normal ca orice artist să-și dorească, la un moment dat, să aibă publicul său, un public care să plătească, așa cum este normal în orice țară civilizată. Anul acesta, concertul de Crăciun sărbătorește majoratul, o să facă 18 ani și sunt deja aproape 80 de concerte sold out, de-a lungul anilor, numai de Crăciun. E un lucru care mă bucură, dar cel mai tare mă bucură că la acest concert vin mai multe generații”, ne-a mai spus Ștefan Bănică.

