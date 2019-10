De Andreea Romaniuc Archip,

Vedeta filmului “Liceenii” este o persoană pozitivă și pare că nimic nu îi poate tulbura liniștea. Optimismul și calmul cu care abordează orice situație și-au pus amprenta pe chipul ei, la modul pozitiv, ajutând-o să păcălească timpul. Așa se face că Oana arată mai tânără decât e, fără să facă tratamente.

„Nu fac nimic special, încerc să mă îngrijesc ca orice femeie obișnuită, în sensul că sunt atentă la somn, mă hidratez, mai fac un masaj, un pic de gimnastică – mai puțin cardio, acum sunt mai pe pilates. Mai nou, îmi plac plimbările în parc. Aproape în fiecare dimineață, cam 30-40 de minute merg în ritm alert și îmi face bine”, ne-a dezvăluit artista.

„Mă feresc de oameni cu energii mai rele, toxice”

Conștientă că necazurile o pot afecta inclusiv la nivel fizic, nu doar mental, cântăreața face tot posibilul să evite pe cât posibil orice consum emoțional.

„Am grijă să folosesc produse cosmetice bune și am grijă să nu mă supăr tare, pentru că se vede pe față și în acțiunile tale și atunci, gândurile frumoase ar trebui să nu te părăsească, pentru că de tristețe suntem sătui. Sunt un om sufletist, sunt foarte emoțională și pun la suflet tot felul de lucruri. Acum, dacă planul afectiv mi-e zdruncinat, nu sunt cea mai fericită ființă. Însă, în timp, am învățat să mă mai protejez. Apelez și la cristale, am niște pietre pe care le purific din când în când și pe care le port cu mine. Simt energiile negative și mă feresc de oameni cu energii mai rele, toxice”, a mai declarat, pentru Libertatea, Oana Sârbu.

Video: Grigore Alexandru

