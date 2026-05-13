Într-o serie de declarații oferite reporterilor înainte de a pleca la Beijing pentru un summit cu liderul chinez Xi Jinping, Donald Trump a negat orice acord cu liderul rus Vladimir Putin privind cedarea Donbasului către Rusia. Întrebat de un reporter dacă există o astfel de „înțelegere”, Trump a răspuns „nu”, dar nu a oferit detalii.

Kremlinul a insistat anterior că principala condiție pentru continuarea discuțiilor de pace cu Ucraina este retragerea trupelor ucrainene din regiunile Donețk și Luhansk.

Trump a mai declarat că doar două țări din lume sunt superputeri: SUA și China, cu care administrația sa are o „relație foarte puternică”. El a spus că SUA sunt „cea mai puternică țară de pe Terra din punct de vedere militar, iar China este a doua cea mai puternică”. „Nimeni nu se apropie de noi. Și puteți vedea asta, fie că este vorba de Venezuela sau Iran”, a subliniat el.

Donald Trump nu a exclus ideea de a efectua o vizită în Rusia în acest an. „Este posibil”, a spus el.

Liderul republican de la Casa Albă a mai spus că va „face tot ce este necesar” pentru a ajunge la un acord de pace în Ucraina. În opinia sa, războiul declanșat de Kremlin împotriva țării vecine se apropie de sfârșit. „Cred că vom ajunge la o înțelegere între Rusia și Ucraina. Sfârşitul războiului din Ucraina cred cu adevărat că se apropie foarte mult”, a afirmat Trump.

Donald Trump a organizat mai multe runde de negocieri cu părţile beligerante pentru a încerca să pună capăt conflictului, dar nu s-a ajuns la niciun acord de pace. Rusia, care ocupă în prezent aproximativ o cincime din Ucraina, doreşte teritorii suplimentare, în special să ocupe Donețkul și Luhanskul în întregime. De cealaltă parte, conducerea de la Kiev cere retragerea trupelor invadatoare.

