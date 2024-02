„Mă duc la sală, boxul este foarte-foarte bun pentru organism, pune sângele în mişcare. Bebe merge, Ronald îl învaţă, chiar i-a spus că e important pe terenul de fotbal să stai mândru. Au o relaţie minunată şi sunt foarte fericită”, a dezvăluit Anamaria Prodan pentru AntenaSport.

„Îmi vine ca o mănuşă relaţia asta (n.r.: râde) şi sunt fericită că am, în sfârşit, lângă mine pe cineva de nivelul meu, un campion intercontinental, mondial, european, naţional, un bărbat destoinic, mândru, cum puţini se mai nasc”, a mai spus Anamaria despre iubitul ei.

Anamaria Prodan traversează o perioadă foarte bună, despre care a vorbit recent. „Vin toate peste noi. Traversez o perioadă incredibilă, podcast, reality-show, film, business. Le fac pe toate şi le fac cu drag.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 5

Timpul meu este împărţit între copii, iubit şi business. Am timp şi pentru mine pentru că în majoritatea proiectelor mele iubitul meu şi copiii mei sunt alături de mine.

Recomandări Șeful Armatei Române cere pregătirea populației pentru extinderea războiului din Ucraina: „Rusia nu se va opri aici”

Relaity-show-ul vine după foarte multe sezoane la Antenă, cumva firesc, pentru că vechile sezoane de ‘Prodanca şi Reghe începeau cu Prodanca şi aşa ar fi trebuit să rămână întotdeauna. Dar eu am implicat foarte multă lume în proiectele mele, din dorinţa mea de a ridica membrii familiei.

Am stat, am făcut nişte socoteli şi acum este doar despre mine fiindcă eu am fost şi sunt motorul familiei. Este ‘Prodanca. Punct şi de la capăt. Este toată viaţa mea, secundă de secundă, împărţită între business-urile pe care le conduc, viaţa copiilor mei.

Bineînţeles, a venit momentul să dezvălui relaţia mea pentru că multă vreme am ţinut-o doar pentru mine şi pentru familia mea. A venit momentul să spun: ‘Da, suntem împreună, formăm o familie”, a mai declarat Anamaria Prodan, pentru sursa citată.

Urmărește-ne pe Google News