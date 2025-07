În cadrul unui interviu, fostul sportiv recunoaște că soția i-a adus liniște și echilibru în viață. El a dezvăluit care a fost momentul în care aceasta l-a cucerit.

„Bunătatea și liniștea pe care mi le-a oferit atunci când i-am întâlnit privirea, m-am simțit liniștit, m-am simțit protejat într-un fel, am simțit ceva, am zis wow! Așa a fost. Din clipa aia m-am liniștit, din clipa aia am început să mă focusez pe ce făceam pe box (…) Mi-a mers bine”, a declarat Leonard Doroftei, la Știrile Antena Stars.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 5

Fiul lor Alex și soția acestuia au devenit părinți în urmă cu câteva luni și au împreună un fiu. Leonard Doroftei și soția spun că sunt topiți după nepotul lor.

„Avem grijă când avem timp (n.r. – de nepoțelul lor). Maria, soția fiului nostru, face parte deja din familia noastră, este ca și fata noastră și vine împreună cu Alex. Se simt ca acasă, iar cel mic este ceva de necrezut, este superb, îl iubim tare. Așteptăm cu bucurie, suntem pregătiți acum (n.r. – pentru venirea altor nepoți)”, a declarat și Monica Doroftei.

Recomandări Un absolvent de liceu, eliminat din examenul de Bacalaureat, a dus în fața unui judecător dispozitivul descoperit asupra sa: „Voiam doar să filmez lucrarea”

Acum două decenii, „Moșul” şi-a pierdut centura WBA fără să lupte, neputând trece de proba cântarului înaintea meciului cu panamezul Manuel Callist, programat pe 24 octombrie 2003.

„Am dat jos vreo 12 kilograme cam într-o săptămână sau două. Totuși, de obicei, începeam slăbirea cu o lună înaintea competiției. Când ai o condiție fizică foarte bună, slăbești ușor, prin antrenament și foame. Săream peste mese. Asta e soluția (n.r. – râde)”, a explicat Doroftei, la podcastul GSP „2 la 1”.

„După cântar, la profesioniști, ai 24 de ore în care poți să mănânci cât vrei. Asta se întâmplă în unele state. Exemplul meu e Gatti, care lua câte 15 kilograme în 24 de ore! Uită-te la cât avea pe cântar și uită-te la cum arăta în meci. Nu-l recunoști, devenea enorm. Îl ajuta asta, pentru că era mare!”, a spus Leonard Doroftei pentru gsp.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE