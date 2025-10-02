Cântăreț și, mai nou, actor, deoarece joacă în serialul „Groapa”, care s-a văzut pe VOYO și pe PRO TV și care va avea în curând un nou sezon, Andrei Bănuță a stat de vorbă cu Libertatea despre cariera lui.

„A fost un sezon… sezonul la care am visat toată viața, din punctul de vedere al concertelor. Am avut extraordinar de multe concerte. Gurile bune și care-mi vorbesc frumos des îmi spun că sunt, nu știu dacă cel mai, dar unul dintre cei mai vânduți top 3 artiști de anul ăsta de la noi din țară. Lucru care pentru mine înseamnă… uriaș! Nu o să vă mint că nu… În rugăciunile mele s-a întâmplat să vorbesc despre asta! Însă faptul că acum trăiesc pe bune e extraordinar.

Cât despre viitor, după un așa start, să-i spunem, în ale concertelor și în ale pieselor și în tot ce s-a întâmplat pe plan profesional și muzical pentru mine în ultimul timp, promit să pregătesc multe surprize, niște concerte la care vă aștept din toată inima. Niște concerte care însumează tot ce însemn eu ca om, înainte de toate. Că de cântat știe toată lumea cum cânt. Ca om o să mă descopere mai mult decât am făcut-o până acum, în următoarele mele concerte”, a spus Andrei Bănuță.

Matteo este mentorul lui Andrei Bănuță

Descoperit de Matteo pe vremea când nimeni nu știa cine este Andrei Bănuță, tânărul artist afirmă că, înainte de a ajunge celebru, a fost fanul cântărețului care i-a devenit mentor acum.

„Matteo e un mentor și nu e un mentor de acum, e un mentor de mult. De mult înainte să-l cunosc! Nu-i place lui să zic asta, dar sper să nu audă asta vreodată: am crescut cu muzica lui și eu l-am studiat înainte să-l cunosc. Și, când l-am cunoscut, am avut bucuria să observ că e mult mai mult decât am crezut vreodată. Cu toate că-l studiasem.

E un mentor pentru mine și, mai mult decât mentor, acum e partenerul meu în afacerea asta pe nume Andrei Bănuță. E omul care m-a văzut. Ăsta e motivul pentru care eu spun, nedorindu-mi să sune arogant în niciun fel, că are cea mai bună ureche muzicală din industria muzicală din România. Pentru că e singurul care m-a auzit, înainte să o facă toți”, a mai afirmat Andrei Bănuță în exclusivitate pentru Libertatea.

Întrebat cum a fost descoperit de către Matteo și cum au ajuns să lucreze împreună, Andrei Bănuță a povestit cum s-au cunoscut, în urmă cu mai mulți ani.

„Pe Instagram și pe YouTube m-a descoperit. Eu tot postam chestii, postam lucruri pe paginile mele, inexistente la momentul ăla, de social media și cumva au ajuns la cineva din echipa lui și ulterior la el. Și m-a chemat inițial să-mi vândă o piesă. Să cumpăr o piesă de la el. Eu nu aveam niciun ban, dar nu m-am dus să-i spun asta, m-am dus să-l cunosc. Pentru că poate aveam norocul să vadă ceva în mine, lucru care s-a și întâmplat. Și să mă ia sub aripa lui la momentul respectiv. Lucru care s-a și întâmplat”, a spus cântărețul.

Speră să umple Sala Palatului în 2026

Andrei Bănuță de-a dezvăluit și care este cel mai mare vis în acest moment: „O să vină și colaborări. Însă este o perioadă în care mă focusez mult pe pe mesajul și emoția muzicii și ulterior, dacă e să cânt împreună cu cineva, e cea mai mare bucurie. Cu Matteo mai avem de scos o piesă, cred, și putem să facem un EP. Sper din toată inima mea ca la anul să umplu Sala Palatului. V-am povestit despre concerte, unul dintre ele este cel de la Sala Palatului, pe care îmi doresc să-l avem undeva în primăvara anului viitor”!

Artistul a mai afirmat și că își dorește în primul rând ca toți cei din jur să fie sănătoși, pentru că apoi vin și alte lucruri frumoase.

„Îmi doresc să rămână lucrurile astea. Sunt minunate și îmi doresc să rămână. E foarte frumos tot ce trăiesc. Am visat și m-am rugat prea mult pentru tot ce trăiesc acum, ca să îndrăznesc să mai creez vise noi. Momentan nu îndrăznesc. Să fim sănătoși, asta e important pentru mine, să fie familia mea sănătoasă, să fiu eu sănătos și să-i cinstesc cu toate lucrurile pe care le fac”, a încheiat Andrei Bănuță interviul pentru Libertatea.