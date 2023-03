„Am primit foarte multe mesaje de-a lungul timpului, în care femeile mă întrebau cum reușesc să am atâta încredere în mine, cu toate că aproape de fiecare dată primesc mesaje răutăcioase în care mi se spune ori că am un nas prea mare, ori că sunt prea slabă. Mă bucur să știu că pot să le fiu de folos și piesa pe care tocmai am scos-o este pentru atunci când nu au un moment tocmai roz”, a declarat Lidia potrivit Wowbiz.

Lidia Buble susține că se iubește așa cum este, motiv pentru care nu vrea să schimbe nimic la aspectul ei fizic.

„Nu sunt nici pe departe o femeie frumoasă sau perfectă, dar consider că reușim să ne facem și mai plăcute în momentul în care frumusețea vine din interior, empatie, dragoste față de semenii noștri.

Nu mi-aș dori să schimb absolut nimic la mine, sunt mulțumită de mine exact așa cum sunt. Niciodată nu am avut vreun complex sau vreo frustrare. Îi mulțumesc lui Dumnezeu în primul rând că mi-a dat multă sănătate să le pot face pe toate.

Mai departe, bineînțeles că încerc să fac sport, să mănânc cât mai sănătos, să mă aranjez de fiecare dată când ies din casă. Asta le încurajez și pe femeile care mă urmăresc, dar să încerc să schimb vreo trăsătură, nu. E foarte bine natural, rămâneți naturale fetelor că așa e cel mai bine.

Din păcate spun că în ultima perioadă, naturalețea este pe cale de dispariție. Credeți-mă! Păstrați-vă naturale, că în curând o să fiți rare și sunt convinsă 100% că bărbații apreciază mult mai mult o femeie naturală”, a mărturisit Lidia Buble, la WOWnews.

