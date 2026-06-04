Rusia a declanșat războiul din Ucraina în martie 2014, prin anexarea Crimeei și provocarea unei rebeliuni proruse în Donbas, după care l-a extins la scară largă pe 24 februarie 2022. Pentru a deturna atenția de la imaginea de „Rusia stat agresor”, Kremlinul a căutat să prezinte agresiunea sa militară din Ucraina ca fiind „războiul lui Joe Biden”. Această teorie falsă a fost răspândită mai ales de șeful diplomației ruse, Serghei Lavrov.

Acum, Serghei Lavrov susține că războiul din Ucraina este „războiul lui Trump”, reproșându-i indirect președintelui american că nu mai pare a fi atent la solicitările Kremlinului, pe care șeful diplomației ruse le maschează sub forma „negocierilor de pace”.

„Donald Trump a subliniat public: «Dacă aș fi fost președinte, nu ar fi existat războiul din Ucraina. Acesta este războiul lui Biden, nimeni nu are nevoie de el, oamenii mor»”, a spus Lavrov, referindu-se la declarațiile făcute de liderul republican de la Casa Albă mai ales în timpul campaniei electorale sau atunci când era nevoit să justifice anumite compromisuri inacceptabile pe care le-ar fi făcut Kremlinului în speranța opririi războiului din Ucraina.

„Dar ceea ce a spus Marco Rubio în Congres despre rolul SUA nu ca mediator, ci ca țară care susține Ucraina, mărturisește contrariul, și anume că acest război, care a început sub Biden, a devenit războiul lui Trump”, a adăugat Lavrov, citat de Ukrainska Pravda.

Șeful diplomației ruse a mai susținut că Rusia ar fi acceptat deja un armistițiu dacă partea americană ar fi avansat cu negocierile în privința Ucrainei. Totuși, Kremlinul a respins anterior orice propunere de armistițiu și a tergiversat în mod constant negocierile.

Lavrov a mai declarat că acum nu există nicio diferență între abordările SUA și cele ale Europei în privința războiului din Ucraina.

Statele europene s-au arătat adesea îngrijorate de faptul că Trump ar accepta unele condiții ale lui Putin care ar pune în pericol securitatea Europei pe termen lung. Rusia, în schimb, a căutat să-l atragă de partea sa pe Trump fie prin oferte economice generoase doar pe hârtie, fie prin propagandă diplomatică.

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