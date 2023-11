Povestea de iubire dintre Valentina Pelinel și Cristi Borcea a început cu ani în urmă, când omul de afaceri era căsătorit cu Alina Vidican, fosta soție alături de care are doi copii. „Eram căsătorit, da… (n.r.: când a cucerit-o pe Valentina Pelinel). Dar asta e ultima căsătorie”, a declarat Cristi Borcea acum ceva vreme într-un interviu pentru fanatik.ro.

„Prima dată am văzut-o la ziua unui prieten și după aceea am văzut-o la Miami. Era într-un mall, era o poză d-ale ei. Ea era peste tot, era la TV, la SuperBowl… Am spus: ‘Gata, declanșăm atacul. Trebuie să o cheme Borcea”, a dezvăluit afaceristul pentru sursa citată.

După toți anii petrecuți împreună, Valentina Pelinel are numai cuvinte de laudă la adresa soțului ei. Pentru ciao.ro, ea a dezvăluit că soţul ei e o persoană foarte generoasă. „Soțul meu este un om cu suflet de aur. Îl respect pentru ceea ce este și pentru ceea ce a realizat și apreciez că nu a uitat de unde a plecat. A pornit de jos și nu uită să ajute nicio clipă. Nu cred că e zi de la Dumnezeu în care soțul meu să nu ajute pe cineva cu ceva. E un om foarte bun! E soțul meu, tatăl copiilor mei, jumătatea mea”, declara Valentina Pelinel, care în continuare îl laudă pe Cristi Borcea.

Valentina Pelinel, despre Cristi Borcea: „Cristi mă surprinde mereu cu cadouri și cuvinte frumoase”

Chiar dacă nu are planuri de ziua ei, pe 8 decembrie, ea știe că va fi răsfățată de soț, așa face acesta meeu. Îi cumpără cadouri, bijuterii, flori, chiar și atunci când nu e ziua ei. Întrebată de Unica cum își va petrece ziua de naștere, Valentina Pelinel a spus: „Nu am încă planuri pentru ziua mea. În ultimii ani nu am mai simțit nevoia să organizez petreceri și m-am sărbătorit în familie sau cu prietenii apropiați.

Copiii sunt cei mai fericiți să sufle în tort și caută mereu ocazii să le achiziționăm un tort acasă, ei fiind și cei care aleg tematica. Cristi mă surprinde mereu cu cadouri și cuvinte frumoase, îmi aduce flori nu numai cu ocazia aniversărilor, ci și în zilele normale din viața noastră”, a spus ea.

Și a continuat: „Am primit multe bijuterii de la soțul meu, dar cele mai valoroase sunt cele trei bijuterii ale noastre: Milan, Indira și Rania”.

Cristi Borcea susține că a avut orice femeie și-a dorit: „Când eram cu Alina sau cu Mihaela, tot ce mi-a plăcut ochiului… am mers”

Invitat la podcastul „Tare de tot”, Cristi Borcea a făcut dezvăluiri neașteptate și despre viața lui amoroasă. Fostul acționar de la Dinamo nu s-a ferit să recunoască faptul că întotdeauna i-au plăcut femeile frumoase și că se consideră un norocos că nu a fost refuzat niciodată.

Valentina Pelinel a apărut în viața lui Cristi Borcea la momentul potrivit, după cum spune acesta. Se pare că fostul fotomodel este femeia care a reușit să-l facă pe omul de afaceri să nu mai aibă ochi și pentru alte domnișoare.

„Am avut șansă de la Dumnezeu. Tatăl meu are 1,70 m și mama 1,65 m, iar eu am 1,90 m. Și brunet, și cu ochi albaștri, și cu notorietate. Și am avut multe escapade, războaie, nenorociri.

Dar Valentina m-a găsit în cea mai bună perioadă, când te așezi, când te uiți în jur și vezi 9 copii, când vezi cea mai frumoasă femeie din lume alături de care creezi cele mai bune condiții pentru toată lumea. Și atunci nu-ți mai arde de altele”, a spus Borcea, într-o confesiune fără perdea în cadrul podcastului „Tare de tot”, realizat de Viorel Grigoroiu.

