Luni, pe 1 mai, la ora 7.00, la Kanal D2 și Radio Impuls, începe matinalul „Dimineața pe doi cu Greeg și Cernat”. Emisiunea va fi difuzată simultan pe Radio Impuls și Kanal D2, așadar, sărbătorim odată cu premiera acestei emisiuni ce îmbină puterea radioului cu cea a televiziunii.

Cosmin Cernat, Greeg și Nadina Zisu se vor afla în această zi specială în direct, în studioul emisiunii ce va aduce telespectatorilor și ascultătorilor o combinație reușită de dialoguri antrenante, energie și bună dispoziție, dar și informațiile proaspete ale zilei.

Apropierea zilei de 1 mai, sărbătorită cu fast, an de an, le-a trezit celor trei matinali câteva amintiri inedite și poftă de povestit.

„Nu pot să zic că am fost contra curentului, însă de 1 mai nu obișnuiam să merg la mare așa cum cere tradiția, ci îmi plăcea să rămân în București și să mă bucur de orașul mai puțin populat. Luam Capitală la pas și era tare plăcută liniștea aceea… Îmi place orașul liniștit, așa cum îmi place și marea, la fel de liniștită. Anul acesta, de 1 mai voi sărbători prin muncă, alături de colegii mei Nadina Zisu și Greeg; la ora 7.00 vom da start matinalului ce va fi difuzat simultan pe Kanal D2 și Radio Impuls, așa că vă așteptăm alături de noi. Să ne vedem la radio și să ne auzim la TV!”, a spus Cosmin Cernat.

Nadina Zisu: „Am dat grătarele de la Cotești pe distracția de la mare”

„1 Mai era sărbătorit cu tradiționalele grătare, la noi acasă, în podgorie. Că-s fată crescută între vii. Mai târziu, am dat grătarele de la Cotești pe distracția de la mare, Iar în ultimii ani, nu m-au mai prins acasă zilele de 1 Mai. Ori am lucrat, ori am plecat din țară, că e vremea perfectă pentru city break-uri”, a povestit Nadina Zisu.

Greeg: „Am făcut 9 ore de la Constanța la București”

„Eu întotdeauna de 1 Mai am mers la mare. Dar anul acesta voi sărbători prin muncă, alături de colegii mei, Cosmin Cernat și Nadina Zisu, de la 7.00 fix, la Dimineața pe doi. Îmi aduc aminte de primul 1 Mai la mare, doar ce obținusem permisul de conducere; mi-am luat gașca de prieteni și am luat drumul spre litoral, vechiul drum spre mare. Țin minte că la întoarcere, spre București, am greșit drumul, nu existau la acea vreme aplicații de estimare și orientare în trafic; am ajuns prin niște sate superbe de prin Dobrogea și la Cetatea Capidava, am făcut 9 ore de la Constanța la București”, a povestit Greeg.

Poveștile vor continua cu siguranță și în studioul „Dimineața pe doi cu Greeg și Cernat”, de 1 mai, ziua specială în care românii petrec cum știu mai bine. Din 1 mai, de luni până vineri de la 7.00, încep dimineţile cu entertainment de calitate, bucuria conversaţiei şi informaţia proaspătă, simultan, la Kanal D2 și Radio Impuls.

