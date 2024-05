Marea Finală a emisiunii „Insula de 1 milion” se apropie cu pași repezi, aducând un val de entuziasm și emoție atât pentru concurenți, cât și pentru telespectatori. Cosmin Cernat, prezentatorul show-ului, a anunțat în ediția de sâmbătă a reality-ului că au mai rămas doar patru episoade până la deznodământul celui mai amplu experiment social televizat. Finala va avea loc sâmbătă, 15 iunie, la ora 21:00, la Kanal D.

Weekend-ul trecut a fost unul intens la „Insula de 1 milion”, plin de schimbări majore pentru concurenții rămași pe insulă. Cosmin Cernat a anunțat că de acum înainte va exista o singură tabără pentru toți concurenții. Aceștia au fost rugați să decidă împreună în ce tabără vor locui și să propună un nume pentru noua lor „locuință” comună. Vesticii și-au strâns proviziile și s-au mutat în tabăra Sudicilor.

Sindy a fost figura centrală a weekend-ului, orchestrând desfășurarea evenimentelor atât sâmbătă, cât și duminică. Aceasta a decis să le trimită la joc pe Alexandra, Angela, Georgiana și Nicoleta, care au fost puse la încercare într-o probă nouă de aruncare a nucilor de cocos la țintă cu praștia. Proba a fost câștigată de Georgiana, care a declarat entuziasmată: „Cu siguranță mi-am uns lanțul bine.. și în capul meu era «dă-i că poți, Gherghina trage că te vad nepoții acasă». Și nepotii sunt foarte mândri de mine”.

Alina a fost nevoită să părăsească competiția din cauza unei accidentări suferite săptămâna trecută. Înainte de plecare, aceasta i-a cedat cele trei brățări lui Flori, subliniind că Flori a demonstrat că merită să rămână în competiție.

„Sunt tristă pentru ca nu am vrut si nici nu mi-am propus să se termine așa… Îmi pare foarte rău, speram sa fie o veste bună. Dacă așa a decis si a stabilit doctorul, înseamnă că asa trebuie ca drumul meu să se termine aici, în acest mod si atunci nu o să îmi pun sănătatea in pericol și o să accept această decizie si o să plec cu capul sus”, a spus Alina în Arena, justificand ca i-a oferit brățările colegei sale de tabără, Flori, „pentru că a demonstrat că merita, a luptat si cu băieti și cu fete și sper să le ducă cat mai departe”.

În ediția de sâmbătă, Alexandra și Angela au pierdut proba decisivă, iar brățările au revenit Georgianei, câștigătoarea probei.

Duminică, Sindy a continuat să-și joace cărțile, autopropunându-se la joc pentru a acumula cât mai multe brățări și nominalizând alte trei concurente puternice, Georgiana, Vladaia și Flori. Primul joc a fost câștigat de Flori, care a declarat cu bucurie la finalul probei, moment in care acumulase 13 brățări la mână: „Nu o s4ă uit niciodată ziua asta cu așa de multe brățări. Mi-am dorit foarte mult să rămân în joc și să câștig prima probă, deși când am văzut traseul mi s-a părut foarte dificil”.

În proba decisivă, Georgiana, Vladaia și Sindy au fost nevoite să țină cu dinții un mecanism pe care au fost adăugate greutăți succesive. Georgiana a câștigat această probă, spunând: „Mă bucur foarte mult că am câștigat și am putut să îmi țin promisiunea față de Flori. Am venit împreuna, o să plecăm împreună. Pot să spun că am tras cu dintii de proba asta si la propriu, si la figurat ca să rămân pe insula de 1 milion”.

La finalul probei decisive, Sindy a iesit din compeție, Flori continuă sa fie cea mai bogată femeie de pe insulă, cu 8 brățări însumând 160 de mii de lei, câștigând astfel imunitatea la joc, iar Georgiana, castigatoarea Probei decisive, și-a recuperat brățările.

Cosmin Cernat a stârnit entuziasmul concurenților rămași, anunțând că Finala se apropie cu pași repezi, iar lupta pentru miza uriașă pusă în joc, de 1 milion de lei, devine tot mai intensă: „Au mai rămas patru ediții până la marea Finală.”

„Insula de 1 milion” intră în linie dreaptă spre Marea Finală, astfel cei 13 concurenți rămași în joc sunt reuniți într-o singura tabără, dar continuă lupta individuală pentru miza uriașă de 1 milion de lei. Pe cine va trimite Szilard la joc, cum vor conviețui Sudicii și Vesticii într-o singură tabără, ce strategii își vor face concurenții? Aflăm urmărind o nouă ediție sâmbătă, de la ora 21:00, la Kanal D.

