Cum procedează Andreea Raicu atunci când vine vorba de viața personală. „Trebuie să mă prețuiesc”

În cadrul podcast-ului lui Horia Brenciu ea a făcut câteva confesiuni despre viața amoroasă și a reușit să iasă din zona de confort.

În cadrul podcast-ului a ieșit din zona de confort și a fredonat câteva melodii precum ,,Don’t Worry, be happy”, ,,All you need is love” și ,,Somewhere over the rainbow”.

,,Adevărul că nici eu nu mă așteptam la una ca asta, dar m-am distrat atât de bine. Mulțumesc și de abia aștept să îl văd! Nu-mi vine să cred că m-ai făcut să cânt și mai ales că mi-a și plăcut”, a spus Andreea Raicu.

„Cred că unul dintre cele mai importante lucruri pe care le iau cu mine din relații este că trebuie să mă prețuiesc și să mă iubesc, pentru că restul e un bonus”, a spus Andreea Raicu, potrivit Spynews.

Andreea Raicu, primele declarații despre iubit

„În vacanță am învățat să mă bucur de lucrurile din jurul meu, de oamenii din jurul meu. Nu mai stau cu ochii în telefon. Am devenit atât de intolerantă cu chestia asta încât, dacă vorbesc cu cineva și persoana respectivă pune mâna pe telefon, mă opresc din vorbit”, a declarat Andreea Raicu, în emisiunea „Teo Show”, citat de Unica.



GSP.RO "Când a venit vorba de Rusia, acest principiu a fost uitat?". Căpitanul naționalei Rusiei rupe tăcerea

Playtech.ro ȘOC! Boala FATALĂ pe care o are Vladimir Putin. E în fază terminală, ce anunță sursele de la Pentagon

Observatornews.ro Ucrainenii uciși de ruși în Cernihiv sunt îngropaţi în tranşee, într-o pădure de la marginea orașului, susține un fost jurnalist din Kiev

HOROSCOP Horoscop 7 martie 2022. Racii pot prinde un fir care îi duce la informații de mare valoare în situația actuală

Știrileprotv.ro Rusia plânge. După 10 zile de război, are cel mai grav bilanț de după Al Doilea Război Mondial

Telekomsport Uluitor! Vladimir Putin şi-a trimis iubita şi copiii să se ascundă în vestul Europei. În ce ţară au fost surprinşi: ”Este o cabană foarte sigură”

PUBLICITATE Accesoriul perfect, care te ajută rapid, să fii și mai frumoasă