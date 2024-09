După terminarea vacanței din această vară, Andreea Raicu a optat să se bucure din plin de o săptămână fără telefon, mâncare, social media și multă agitație.

„Am avut o săptămâna fără: mâncare, telefon (de data asta doar parțial), social media (echipa mea s-a ocupat de postări), agitație, lume multă, muncă. Am petrecut 7 zile la detox unde am: băut multă apă și sucuri verzi (200 calorii pe zi), meditat, practicat yoga și sport zilnic, înotat, citit, petrecut timp cu prietenele mele, făcut masaje, terapii. Și a fost minunat!”, a mărturisit Andreea Raicu în mediul virtual.

Andreea are mereu grijă de corpul ei și este adepta meditațiilor, practică yoga și are o alimentație sănătoasă. Vedeta e de părere că detoxul este cel mai prețios dar pe care îl poate face corpului și minții sale.

„În fiecare an, îmi iau o săptămână înainte de începerea tuturor proiectelor din toamnă pentru a face un detox general, ca să pot avea energie și claritate pentru perioada care urmează.

E ca un reset care mă ajută să elimin inflamația din corp, care anul acesta pare că a fost destul de mare, să îmi reamintesc obiceiurile sănătoase pe care le mai uit și să îmi iau timp pentru mine. Este un dar prețios pe care îl fac corpului și minții mele”, a precizat Andreea Raicu.

Andreea Raicu recunoaște că ani de zile a avut dimineți stresante și era mereu grăbită, însă acum, are alte obiceiuri și și-a creat o rutină.

„Ani de zile diminețile mele au fost grăbite și stresante. Uneori mă trezeam direct cu nervi și practic mă setam, ivoluntar, pentru o zi la fel de stresantă. Nu aveam timp de nimic și totul era parcă pe pilot automat, până când am învățat cum să îmi fac timp pentru mine, cum să stau cu mine și să văd cum mă simt și ce am nevoie.

Și mi-am creat niște rutine, niște ritualuri care să mă ajute să mă așez în momentele în care îmi vine să „alerg”. Unul dintre ele este, bineînțeles, meditația, care nu lipsește niciodată și de câțiva ani am introdus și un ritual al cafelei”, a mai povestit Andreea Raicu.

