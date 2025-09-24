Cei trei urcă pe scenă pe 6 și 7 octombrie 2025, în show-ul „Fools Night Out”, și îi vor avea alături pe Anisia Gafton, Florin Serghei, Vlad Oprea, Gabriel Gherghe, Edi Vacariu și Mădălina Mihai, împărțiți câte trei în fiecare seară.

Radu Bucălae, Nelu Cortea și Cătălin Bordea, show la Sala Palatului

Cu doar două săptămâni înainte de spectacolul pe care Cătălin Bordea, Nelu Cortea și Radu Bucălae îl susțin la Sala Palatului, acesta din urmă ne-a vorbit despre momentul în care ei s-au decis să formeze un trio.

Întrebat cum a ajuns lângă Cătălin Bordea și Nelu Cortea, Radu Bucălae a oferit un răspuns amuzant în exclusivitate pentru Libertatea.

„Cred că răspunsul scurt ar fi: prin bani. (râde) Dacă plătești suficient pe fiecare în parte, te acceptă. Menționez că, în glumă, Nelu Cortea a cerut mai mulți bani decât Cătălin Bordea, dar după o scurtă negociere am reușit să ajungem la o înțelegere. Evident, glumesc!

Cred că m-au cooptat în echipa lor pentru că am trecut, până în momentul de față, testul timpului. Fac stand-up de zece ani și simt că am ajuns la un soi de «adolescență» în meseria asta. Pe lângă asta, suntem foarte buni prieteni și împreună facem o echipă excelentă”, a spus Radu Bucălae.

Soția comediantului apreciază glumele lui

Ținând cont că în spectacolele lui face și multe glume despre Alexandra, soția lui, am vrut să aflăm de la comediant cum reacționează aceasta la textele pe care le spune el pe scenă.

„La început o deranja puțin, pentru că nu aveam experiența de a pune glumele în scenă într-un mod cu adevărat amuzant. Mai testam, mai greșeam… Uneori eram chiar răutăcios, fără să-mi dau seama. Dar niciodată nu mi-a interzis să vorbesc despre ea, mi-a cerut doar să fie cu adevărat funny.

Acum s-a obișnuit, iar unele povești chiar au devenit preferatele ei. De exemplu, am o poveste despre cum s-a ars încercând să facă o prăjitură, o găsiți pe YouTube, și între timp a ajuns să o iubească”, a încheiat Radu Bucălae interviul pentru Libertatea.

