Cum reușește Raluka să se mențină în formă la 32 de ani: „Nu țin diete, nu am ținut niciodată, nu sunt genul”

Alexandra Raluca Nistor, pe numele ei real, s-a născut la Deva. Înainte de anul 2010 aceasta s-a făcut remarcată. A câștigat Marele Trofeu al Festivalului Internațional de Muzică Ușoară George Grigoriu, iar apoi a obținut locul secund la Festivalul Mamaia 2008.

Ulterior, în anul 2009, ea a colaborat cu DJ Sava în vederea producerii unor discuri single. Primele două cântece promovate, „September” și „I Like (The Trumpet)”, s-au bucurat de un adevărat succes, iar Raluka a devenit un nume în industria muzicală din România.

Mulți dintre fanii ei spun că aceasta ar fi avut și o carieră strălucită în modă, căci se mândrește cu o siluetă de invidiat. Acum, într-un interviu pentru revista VIVA!, a spus cum se menține în formă. „Cred că ține de stilul meu de viață care este foarte activ. Nu țin diete, nu am ținut niciodată, nu sunt genul. Dacă vreodată o să am vreo problemă cu greutatea în viața asta, probabil că o țin o dietă. Dar cât nu am o problemă cu greutatea nu țin. Încerc să mănânc cât mai sănătos și să fac cât de mult sport pot eu. Dar oricum eu sunt un om foarte activ. Nu prea pot să stau într-un loc”, a dezvăluit artista.

Raluka e jurat la „SuperStar România”

Alături de Marius Moga, Smiley și Carlas Dreams, Raluka stă la masa juriului „SuperStar România”. Ea a dezvăluit cum se înțelege cu colegii ei, toți jurați în concursul de muzică.

„Nu sunt neapărat foarte răsfățată, pentru că fiecare trebuie să-și spună opinia lui, să fim sinceri și să spunem lucrurilor pe nume. Atât timp cât spunem totul pe nume, nu se pune problema de niciun răsfăț”, a mai declarat Raluka pentru VIVA!.

„Sunt foarte bine, chiar mă distrez foarte tare și ascult concurenții care vin și cântă foarte diferit unul de celălalt. Mă bucur că aud și că văd oameni atât de diferiți și atât de talentați în același timp. Am participat și eu la festivaluri, am fost întotdeauna competitivă, cum sunt și în continuare. Îmi e dor de competiție”, a spus Raluka.

Finala „SuperStar România” 2021

Superstar România 2021, show-ul difuzat la PRO TV, are patru gale live în luna decembrie. Trei au avut loc pe 1 decembrie și 3 decembrie și pe 10, iar următoarea – pe 17 decembrie. Marele câștigător al emisiunii „Superstar România” 2021 va fi ales în ultima gală live, care va avea loc pe 17 decembrie 2021.

