Zi cu emoții mari pentru Andreea Mantea și fiul ei, David! Prezentatoarea TV și-a însoțit băiatul în prima zi de școală din noul an, la International School of Bucharest, acolo unde acesta își continuă studiile. Pentru eveniment, Andreea Mantea a optat pentru o ținută lejeră, dar elegantă în același timp.

Vedeta a purtat o bluză albă, sacou alb, blugi largi și adidași albi, un look perfect pentru o zi plină de emoții și fotografii de familie. Zâmbitoare și vizibil mândră, Andreea Mantea a atras privirile celor prezenți. David, fiul ei în vârstă de 10 ani, a respectat codul vestimentar al școlii, purtând uniforma de vară a școlii, care e formată din pantaloni scurți și tricou.

Andreea Mantea a împărtășit și câteva gânduri cu urmăritorii ei de pe Facebook, unde a postat un mesaj emoționant pentru începutul noului an școlar: „Să fie un an școlar frumos și plin de realizări, cu răbdare, dorință de învățare, bucurii și cât mai multe amintiri frumoase. Atât pentru copii cât și pentru profesori! Doamne ajută”, a scris vedeta.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 13

Recomandări Ilie Bolojan a explicat pachetul 2 asumat în Parlament, după ce a amenințat cu demisia: „Propunerea Ministerului Dezvoltării era un fake”

Fanii au și reacționat: „Mult, mult succes și noroc! Să fiți sănătoși!”, „Succes în noul an! Felicitări și mamei tale pentru că a crescut și crește un copil minunat și educat!”, „Doamne ajută cu multă sănătate și infinite bucurii!!!!!!!!!!!! Amin”.

Cât costă școala privată la care învață David

În 2023, pe site-ul școlii private unde învață David erau specificate și prețurile. La înscrierea copilului se percepe o taxă de 1.000 de euro, iar taxa pe un an costă 14.000 de euro pentru elevii de la anul 1 până la anul 6. Ulterior, costurile sunt mai mari.

Râmâne de văzut dacă pentru acest an prețurile au crescut sau au rămas la fel.

Fiul Andreei Mantea, mutat de la școală din cauza unui incident

În august 2022, Andreea Mantea a decis să își mute copilul la altă școală, după ce David a fost bătut de colegi. Băiatul, în vârstă de 7 ani, a fost agresat pentru că își apăra fetițele din clasă.

David a fost crescut doar de mama lui, astfel că vedeta l-a învățat să fie foarte atent cu fetele din jurul lui. Fiul Andreei Mantea este un copil destul de matur pentru vârsta lui și discută orice cu mama lui. „Am fost și omul bun și omul rău, le-a văzut pe toate.

Recomandări Prima sentință în cazul dezvoltatorului imobiliar șantajat de fiul „Mamei Omida”, Viorel Motoi zis Gongoi: „M-ai câștigat ca dușman! Eu am inventat taxele de protecție”

A trebuit să îl învăț cu de toate. Și-a ales el ce este mai bun. La un moment dat era bătut la școală pentru că el își vede de treaba lui, i se rănesc sentimentele vorbim, povestește. Erau doar 13 copii în clasă, mi-a spus că a vrut să răspundă și el, iar doamna i-a spus să stea jos, să nu mai ridice mâna.

Îmi spunea de parcă depășise, atât de multe lecții de viață de la mine și aude tot felul de învățăminte, le ia și le aplică singur”, a mărturisit Andreea Mantea.

Invitată la podcastul Ilincăi Vandici, prezentatoarea de la Kanal D a povestit prin ce situație neplăcută a trecut David la școală. Băiețelul a fost lovit de alți colegi, după ce el a încercat să își aperele colegele. Andreea Mantea susține că fiul ei a venit acasă plin de vănătăi și murdat, motiv pentru care a decis imediat să îl mute la altă școală.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE