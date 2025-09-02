Zi cu emoții mari pentru Andreea Mantea și fiul ei, David! Prezentatoarea TV și-a însoțit băiatul în prima zi de școală din noul an, la International School of Bucharest, acolo unde acesta își continuă studiile. Pentru eveniment, Andreea Mantea a optat pentru o ținută lejeră, dar elegantă în același timp.

Vedeta a purtat o bluză albă, sacou alb, blugi largi și adidași albi, un look perfect pentru o zi plină de emoții și fotografii de familie. Zâmbitoare și vizibil mândră, Andreea Mantea a atras privirile celor prezenți. David, fiul ei în vârstă de 10 ani, a respectat codul vestimentar al școlii, purtând uniforma de vară a școlii, care e formată din pantaloni scurți și tricou.

Andreea Mantea a împărtășit și câteva gânduri cu urmăritorii ei de pe Facebook, unde a postat un mesaj emoționant pentru începutul noului an școlar: „Să fie un an școlar frumos și plin de realizări, cu răbdare, dorință de învățare, bucurii și cât mai multe amintiri frumoase. Atât pentru copii cât și pentru profesori! Doamne ajută”, a scris vedeta.

andreea mantea si david prima zi de scoala 5Icon photoVEZI GALERIA  FOTOPOZA 1 / 13
Ilie Bolojan a explicat pachetul 2 asumat în Parlament, după ce a amenințat cu demisia: „Propunerea Ministerului Dezvoltării era un fake”
Recomandări
Ilie Bolojan a explicat pachetul 2 asumat în Parlament, după ce a amenințat cu demisia: „Propunerea Ministerului Dezvoltării era un fake”

Fanii au și reacționat: „Mult, mult succes și noroc! Să fiți sănătoși!”, „Succes în noul an! Felicitări și mamei tale pentru că a crescut și crește un copil minunat și educat!”, „Doamne ajută cu multă sănătate și infinite bucurii!!!!!!!!!!!! Amin”.

Cât costă școala privată la care învață David

În 2023, pe site-ul școlii private unde învață David erau specificate și prețurile. La înscrierea copilului se percepe o taxă de 1.000 de euro, iar taxa pe un an costă 14.000 de euro pentru elevii de la anul 1 până la anul 6. Ulterior, costurile sunt mai mari.

Râmâne de văzut dacă pentru acest an prețurile au crescut sau au rămas la fel.

Fiul Andreei Mantea, mutat de la școală din cauza unui incident

În august 2022, Andreea Mantea a decis să își mute copilul la altă școală, după ce David a fost bătut de colegi. Băiatul, în vârstă de 7 ani, a fost agresat pentru că își apăra fetițele din clasă.

David a fost crescut doar de mama lui, astfel că vedeta l-a învățat să fie foarte atent cu fetele din jurul lui. Fiul Andreei Mantea este un copil destul de matur pentru vârsta lui și discută orice cu mama lui. „Am fost și omul bun și omul rău, le-a văzut pe toate.

Prima sentință în cazul dezvoltatorului imobiliar șantajat de fiul „Mamei Omida”, Viorel Motoi zis Gongoi: „M-ai câștigat ca dușman! Eu am inventat taxele de protecție”
Recomandări
Prima sentință în cazul dezvoltatorului imobiliar șantajat de fiul „Mamei Omida”, Viorel Motoi zis Gongoi: „M-ai câștigat ca dușman! Eu am inventat taxele de protecție”

A trebuit să îl învăț cu de toate. Și-a ales el ce este mai bun. La un moment dat era bătut la școală pentru că el își vede de treaba lui, i se rănesc sentimentele vorbim, povestește. Erau doar 13 copii în clasă, mi-a spus că a vrut să răspundă și el, iar doamna i-a spus să stea jos, să nu mai ridice mâna.

Îmi spunea de parcă depășise, atât de multe lecții de viață de la mine și aude tot felul de învățăminte, le ia și le aplică singur”, a mărturisit Andreea Mantea.

Invitată la podcastul Ilincăi Vandici, prezentatoarea de la Kanal D a povestit prin ce situație neplăcută a trecut David la școală. Băiețelul a fost lovit de alți colegi, după ce el a încercat să își aperele colegele. Andreea Mantea susține că fiul ei a venit acasă plin de vănătăi și murdat, motiv pentru care a decis imediat să îl mute la altă școală.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Ilie Bolojan a explicat pachetul 2 asumat în Parlament, după ce a amenințat cu demisia: „Propunerea Ministerului Dezvoltării era un fake”
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Povestea tragică a unuia dintre cei mai mari actori ai României! A murit pe scenă, chiar sub ochii soției. Ultimele lui cuvinte sunt tulburătoare
Viva.ro
Povestea tragică a unuia dintre cei mai mari actori ai României! A murit pe scenă, chiar sub ochii soției. Ultimele lui cuvinte sunt tulburătoare
La 42 de ani, Ileana Lazariuc întoarce toate privirile când iese pe stradă! Are o siluetă impecabilă, poartă numai ținute de lux și, mai nou, conduce un bolid care costă mai mult decât un apartament / Foto
Unica.ro
La 42 de ani, Ileana Lazariuc întoarce toate privirile când iese pe stradă! Are o siluetă impecabilă, poartă numai ținute de lux și, mai nou, conduce un bolid care costă mai mult decât un apartament / Foto
Mădălina Ghenea, apariție plină de senzualitate la Festivalul de Film de la Veneția 2025! Cum arată ținuta cu care românca a atras toate privirile. Foto
Elle.ro
Mădălina Ghenea, apariție plină de senzualitate la Festivalul de Film de la Veneția 2025! Cum arată ținuta cu care românca a atras toate privirile. Foto
gsp
Prinși în «ofsaid» pe iaht » Fotbalistul a vorbit în premieră despre relația cu angajata de la „Insula Iubirii”
GSP.RO
Prinși în «ofsaid» pe iaht » Fotbalistul a vorbit în premieră despre relația cu angajata de la „Insula Iubirii”
Ruptură definitivă! Florin Răducioiu a anulat nunta și s-a despărțit de Andreea
GSP.RO
Ruptură definitivă! Florin Răducioiu a anulat nunta și s-a despărțit de Andreea
Parteneri
Celebrul actor și prezentator de la PRO TV s-a despărțit de femeia cu care are 3 copii. 18 ani de iubire, făcuți scrum
Libertateapentrufemei.ro
Celebrul actor și prezentator de la PRO TV s-a despărțit de femeia cu care are 3 copii. 18 ani de iubire, făcuți scrum
Cea mai bârfitoare zodie, te vorbește mereu pe la spate. E vicleană și dușmănoasă până în măduva oaselor, ferește-te dacă poți!
Avantaje.ro
Cea mai bârfitoare zodie, te vorbește mereu pe la spate. E vicleană și dușmănoasă până în măduva oaselor, ferește-te dacă poți!
Cum arată vila de lux a Adelei Popescu și a lui Radu Vâlcan: mobilier scump și un pat care valorează cât o mașină
Tvmania.ro
Cum arată vila de lux a Adelei Popescu și a lui Radu Vâlcan: mobilier scump și un pat care valorează cât o mașină

Alte știri

Cum va fi vremea mâine. Prognoza meteo pentru miercuri, 3 septembrie 2025
Știri România 12:00
Cum va fi vremea mâine. Prognoza meteo pentru miercuri, 3 septembrie 2025
Studenții vor protesta și ei pe 8 septembrie, alături de profesori: „Educația este o investiție, nu o cheltuială”
Știri România 11:00
Studenții vor protesta și ei pe 8 septembrie, alături de profesori: „Educația este o investiție, nu o cheltuială”
Parteneri
Cum atacă grăsimea viscerală „ascunsă” organele interne: videoclipul viral care șochează internetul. Pericol și pentru persoanele slabe
Adevarul.ro
Cum atacă grăsimea viscerală „ascunsă” organele interne: videoclipul viral care șochează internetul. Pericol și pentru persoanele slabe
FCSB, gata să transfere fundașul revelație din SuperLiga: „Am discutat cu Gigi Becali și MM Stoica!”. Exclusiv
Fanatik.ro
FCSB, gata să transfere fundașul revelație din SuperLiga: „Am discutat cu Gigi Becali și MM Stoica!”. Exclusiv
Horoscop financiar septembrie. Aceste zodii au noroc la bani!
Financiarul.ro
Horoscop financiar septembrie. Aceste zodii au noroc la bani!

Monden

Cum s-a îmbrăcat Andreea Mantea în prima zi de școală a băiatului ei. Vedeta l-a dus pe David tot la școala privată
Stiri Mondene 12:24
Cum s-a îmbrăcat Andreea Mantea în prima zi de școală a băiatului ei. Vedeta l-a dus pe David tot la școala privată
Oana Radu și Șerban Balaban se căsătoresc pe 4 septembrie. Unde va avea loc evenimentul și câți invitați sunt așteptați. „Așa am visat eu”
Stiri Mondene 12:03
Oana Radu și Șerban Balaban se căsătoresc pe 4 septembrie. Unde va avea loc evenimentul și câți invitați sunt așteptați. „Așa am visat eu”
Parteneri
Olivia Steer, gest surprinzător cu puțin timp înainte să se afle de divorțul de Andi Moisescu. Ce decizie a luat fosta prezentatoare
Elle.ro
Olivia Steer, gest surprinzător cu puțin timp înainte să se afle de divorțul de Andi Moisescu. Ce decizie a luat fosta prezentatoare
Nicușor Dan, față în față cu ispita, la Chișinău! Cum s-au pozat împreună președintele României și Cristina Scarlevschi, ispită la Insula Iubirii. Fotografia a stârnit un val de reacții / Foto
Unica.ro
Nicușor Dan, față în față cu ispita, la Chișinău! Cum s-au pozat împreună președintele României și Cristina Scarlevschi, ispită la Insula Iubirii. Fotografia a stârnit un val de reacții / Foto
Rochie scurtă, proaspăt coafată, tocuri, unghii roșii, geantă de peste 10.000 de euro, bijuterii scumpe și un mers de podium. Neașteptat unde a apărut Elena Udrea ca o adevărată divă
Viva.ro
Rochie scurtă, proaspăt coafată, tocuri, unghii roșii, geantă de peste 10.000 de euro, bijuterii scumpe și un mers de podium. Neașteptat unde a apărut Elena Udrea ca o adevărată divă
Parteneri
Prima apariție a Mihaelei Rădulescu în România după moartea lui Felix Baumgartner! Cum a fost surprinsă și mesajul emoționant. „Sunt aici”
TVMania.ro
Prima apariție a Mihaelei Rădulescu în România după moartea lui Felix Baumgartner! Cum a fost surprinsă și mesajul emoționant. „Sunt aici”
Prognoza meteo pentru 1- 29 septembrie. Atmosferă de vară cu temperaturi de peste 30 grade și ploi slabe
ObservatorNews.ro
Prognoza meteo pentru 1- 29 septembrie. Atmosferă de vară cu temperaturi de peste 30 grade și ploi slabe
După Andi Moisescu și Olivia Steer, ÎNCĂ o despărțire uluitoare în showbizul de la noi! Acum a anunțat chiar proaspătul burlac, iubit de toți românii dar cu mare maaare ghinion în iubire!
Libertateapentrufemei.ro
După Andi Moisescu și Olivia Steer, ÎNCĂ o despărțire uluitoare în showbizul de la noi! Acum a anunțat chiar proaspătul burlac, iubit de toți românii dar cu mare maaare ghinion în iubire!
Parteneri
Sfâșietor! Rămasă fără păr, după ședințele de chimioterapie, fosta handbalistă din Liga Florilor a revenit pe teren
GSP.ro
Sfâșietor! Rămasă fără păr, după ședințele de chimioterapie, fosta handbalistă din Liga Florilor a revenit pe teren
Andrei Burcă a numit dezavantajul vieții în China: „Încerc, dar e mai greu” » Cum arată orașul unde evoluează: e aproape cât Bucureștiul
GSP.ro
Andrei Burcă a numit dezavantajul vieții în China: „Încerc, dar e mai greu” » Cum arată orașul unde evoluează: e aproape cât Bucureștiul
Parteneri
Mesaj Ro-Alert pentru nordul județului Tulcea, din cauza războiului din Ucraina
Mediafax.ro
Mesaj Ro-Alert pentru nordul județului Tulcea, din cauza războiului din Ucraina
VIDEO Cutremur de 6 grade cu peste 800 de morți. Alte sute de oameni, dați dispăruți și căutați sub dărâmături
StirileKanalD.ro
VIDEO Cutremur de 6 grade cu peste 800 de morți. Alte sute de oameni, dați dispăruți și căutați sub dărâmături
Un nepalez a fost găsit în stare de inconștiență la marginea unui drum din Vaslui! Străinul a fost salvat la timp de un jandarm aflat în timpul liber
Wowbiz.ro
Un nepalez a fost găsit în stare de inconștiență la marginea unui drum din Vaslui! Străinul a fost salvat la timp de un jandarm aflat în timpul liber
Promo
Ameliorează durerea rapid in caz de entorsă
Advertorial
Ameliorează durerea rapid in caz de entorsă
Protejează-ți spatele cu aceste obiceiuri simple
Advertorial
Protejează-ți spatele cu aceste obiceiuri simple
Parteneri
Crimă șocantă în Mexic! Esmeralda, o vedetă TikTok, a fost găsită fără suflare într-o camionetă abandonată, alături de întreaga sa familie
Wowbiz.ro
Crimă șocantă în Mexic! Esmeralda, o vedetă TikTok, a fost găsită fără suflare într-o camionetă abandonată, alături de întreaga sa familie
De ce a murit Lina Bina, actrița din filmele pentru adulți, la doar 24 de ani. Ultima ei postare, tulburătoare
StirileKanalD.ro
De ce a murit Lina Bina, actrița din filmele pentru adulți, la doar 24 de ani. Ultima ei postare, tulburătoare
Câți bani câștigă un pescar de crabi, în Norvegia. Se fac angajări printre români, iar salariile nu sunt deloc mici
KanalD.ro
Câți bani câștigă un pescar de crabi, în Norvegia. Se fac angajări printre români, iar salariile nu sunt deloc mici

Politic

Ilie Bolojan, prima reacție despre varianta demisiei din funcția de premier: „Dacă nu se respectă ce am convenit, e greu să exercit poziția”
Politică 10:43
Ilie Bolojan, prima reacție despre varianta demisiei din funcția de premier: „Dacă nu se respectă ce am convenit, e greu să exercit poziția”
Ilie Bolojan a explicat pachetul 2 asumat în Parlament, după ce a amenințat cu demisia: „Propunerea Ministerului Dezvoltării era un fake”
Politică 10:35
Ilie Bolojan a explicat pachetul 2 asumat în Parlament, după ce a amenințat cu demisia: „Propunerea Ministerului Dezvoltării era un fake”
Parteneri
Parcare cu surprize, în București – tarife pestrițe, la pixul primarilor. Cât te costă, unde și de ce
Spotmedia.ro
Parcare cu surprize, în București – tarife pestrițe, la pixul primarilor. Cât te costă, unde și de ce
Craiova dă lovitura. Dublu transfer: Mihai Rotaru aduce în Bănie fundașul de națională dorit de Gigi Becali la FCSB, dar și un fotbalist din străinătate. Exclusiv
Fanatik.ro
Craiova dă lovitura. Dublu transfer: Mihai Rotaru aduce în Bănie fundașul de națională dorit de Gigi Becali la FCSB, dar și un fotbalist din străinătate. Exclusiv
O premieră medicală care poate salva vieți: Plămân de porc funcțional la om timp de 9 zile
Spotmedia.ro
O premieră medicală care poate salva vieți: Plămân de porc funcțional la om timp de 9 zile